हाइलाइट्स चेहरे पर दाग को कम करने के लिए चेहरे पर मसाज करें. लैवेंडर ऑयल स्किन को हील करने का काम करता है.

Natural Way To Get Rid Of Pockmarks: कई बार चेहरे पर इंफेक्‍शन, चिकन पॉक्‍स, मिजल्‍स आदि हो जाने की वजह से स्किन डैमेज हो जाती है और स्‍क्रैच कर देने से चेहरे पर परमानेंट दाग बन जाते हैं. ऐसे दाग इतने गहरे होते हैं कि मेकअप के बाद भी छिपते नहीं. हालांकि, इसका इलाज कॉस्‍मेटिक सर्जरी आदि से किया जा सकता है. कुछ लोग इस दाग को कम करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं, लेकिन ये दाग पूरी तरह से कभी नहीं जाते. अगर आप कुछ नेचुरल तरीके से इन दाग को कम करना चाहते हैं तो ये संभव है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप इन गहरे दाग को कम करने के लिए क्‍या कर सकते हैं.

चेहरे पर हुए गहरे दाग को इस तरह हटाएं

ओवर द काउंटर प्रोडक्‍ट

बाजार में कई ऐसे प्रोडक्‍ट हैं, जिनकी मदद से स्किन को डीप हाइड्रेशन देकर हील किया जा सकता है. ये प्रोडक्‍ट जेल बेस्‍ड शीटमास्‍क, क्रीम या केमिकल पील रूप में भी उपलब्‍ध हैं.

मॉश्‍चराइजिंग ऑयल या बटर

अगर आप ऐसे गहरे दाग को कम करना चाहते हैं तो जोजोबा ऑयल, कोकोवा बटर, ऑलिव ऑयल, रोजहिप के बीज का तेल, हैपसीड ऑयल, शिया बटर का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

फेस मसाज

चेहरे पर दाग को कम करने के लिए आप अपने चेहरे पर मसाज कर सकते हैं. रेगुलर मसाज से स्किन का ब्‍लड सर्कुलेशन अच्‍छा होता है, यहां के सेल्‍स एक्टिव होते हैं, मसल्‍स बूस्‍ट होते हैं और स्किन बेहतर होती जाती है.

एसेंशियल ऑयल

लैवेंडर ऑयल और फैंकेनसेंस ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है, जो स्किन को हील करने का काम करता है. इनके इस्‍तेमाल से कोलेजन प्रोडक्‍शन तेज होता है और धीरे-धीरे गहरे दाग कम पड़ने लगते हैं.

एलोवेरा जेल

अगर आप ताजा एलोवेरा जेल दाग वाली जगह पर रोज लगाएं तो यह स्किन को हील होने में मदद करता है, जिससे गहरा दाग धीरे-धीरे कम हो सकता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

