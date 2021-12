जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो कभी खुद पर शक मत करिए - मैक्स वर्स्टापेन

For success in Life Never Doubt Yourself : लाइफ में आप हर वक्त सफल हो ये जरूरी नहीं हैं, लेकिन हार से सबक लेना और खुद पर विश्वास रखना ये दो ऐसे मंत्र हैं जो भविष्य में अवश्य ही आपको जीत की राह बनाने में मदद करते हैं. हाल ही में फॉर्मूला-वन के नए वर्ल्ड चैंपियन (Formula 1 World Champion) बने बेल्जियम के मैक्स वर्स्टापेन (Max Verstappen) ने अपनी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्सों को बताया है. कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले मैक्स फार्मूला-1 (Formula 1) के ड्राइवर पहले बने और ड्राइविंग लाइसेंस बाद में मिला. दैनिक भास्कर में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्स वर्स्टापेन का कहना है, ‘जब आप कुछ सोचते हैं, खासतौर पर नेगेटिव तो ड्राइविंग में वो बात नहीं रहती. अगर खुद पर शक करेंगे कि क्या आप वाकई अच्छे हैं? तो शायद यह बात सच भी हो जाए. इसलिए मैंने खुद पर शक करना बंद कर दिया. हर वक्त अपना बेस्ट देने में लगा दिया. मैं दूसरे या तीसरे नंबर आने के लिए नहीं हूं. मैं विनर हूं. मैं हर सिंगल रेस जीतना चाहता हूं.’

जब मैक्स ने साल 2014 में टोरोरोसो (Toro Rosso) टीम से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस वक्त वो मात्र 16 साल के थे और इस उम्र में उनका बेल्जियम में कार चलाना गैरकानूनी था, क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था.

17 साल में किया एफ-1 में डेब्यू

जब मैक्स ने साल 2015 के मार्च महीने में एफ-1 में डेब्यू किया, तब वो 17 साल के थे. आपको बता दें कि अब एफ-1 में ये नियम हो गया है कि ड्राइवर की उम्र 18 साल होनी चाहिए. ये वर्स्टापेन रूल कहलाता है. मैक्स वर्स्टापेन को फार्मूला-1 ट्रैक तक पहुंचाने में उनके पिता जॉस वर्स्टापेन ने बड़ा रोल निभाया. जॉस वर्स्टापेन खद एफ-1 ड्राइवर रहे हैं और उन्होंने माइकल शूमाकर के साथ बतौर टीम, रेस की है. जॉस ने अपने बेटे मैक्स को 4 साल की उम्र में ही रेसिंग कोर्ट पर बैठा दिया था. मैक्स कोर्ट पर इसलिए नहीं घबराए क्योंकि वो दो साल से क्वाड बाइक (Quad Bike) चला रहा था और स्पीड संभालना जानता था.

पिता ने सिखाने के लिए बेहद सख्त रवैया अपनाया

7 साल की उम्र से मैक्स रेस करने लगे थे और जीत रहे थे. पिछले 10 साल से ट्रैक पर बने रहने के लिए वो अपने पिता के साथ हर साल 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं. पिता ने उन्हें सिखाने के लिए बेहद सख्त रवैया अपना रखा था. मैक्स बताते हैं कि 2012 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस में मैंने क्रैश कर दिया और जीतने का मौका खो दिया. मैं दुखी था लेकिन मेरे पिता बहुत नाराज थे. मैं उन्हें बताना चाहता था कि असल में क्या हुआ था लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे.

पिता की डांट के बाद जीतकर दिखाया

एक किस्सा बताते हुए मैक्स कहते हैं, मैं बहुत खराब ड्राइविंग कर रहा था, बेहद धीमे. डैड ने हेलमेट पर जोर से मारा और कहा, ‘ये तुम क्या कर रहे हो? हम जहां है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है…और मुझे लगता है कि हम इसे जीत सकते हैं. अगर तुम ठीक से ड्राइव नहीं कर सकते तो हम घर चलते हैं, मैं सामान पैक कर लेता हूं.’ इस डांट के बाद हमने वह टूर्नामेंट जीत लिया था.

