New Parents Do Not Make These Mistakes, Know Tips To Be Happy : पहली बार अगर आप माता-पिता (New Parents) बनते हैं जो खुशियों के सा‍थ तमाम तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. लेकिन अगर पार्टनर एक दूसरे की मदद करें और चुनौतियों में एक दूसरे की ढाल बनें तो कई समस्‍याएं आसान और जीवन खुशहाल बन जाती है. दिक्‍कत तब आती है जब नई मां शारीरिक और मानसिक रूप से अकेला और थका थका महसूस करने लगती है. यह समस्‍या जब अधिक होती है जब बच्‍चे की जिम्‍मेदारियों का सारा बोझ मां पर होता है. ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स बनने के बाद आप अपनी खुशहाल जिंदगी (Happy Life) को कैसे बरकरार रखें.

1.खुद पर रखें भरोसा

कभी भी ये ना सोचें कि आप बच्‍चे की परवरिश नहीं कर पाएंगे या किसी तरह की गलती कर बैठेंगे. आपको बता दें कि अगर आपके मन में ऐसी बात आ रही है तो आप अकेले ऐसा नहीं सोच रहे. लगभग हर पेरेंट्स के मन में ऐसा होता है. आप भरोसा रखें और स्‍ट्रेसफ्री होकर पेरेंटिंग एन्‍जॉय करें.

2.खुद के लिए भी रहें केयरिंग

बच्‍चे के जन्‍म के बाद मांएं आमतौर पर बेबी केयर एक्‍सपर्ट बन जाती हैं. लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि आपको खुद का ख्‍याल भी उतना ही रखना जरूरी है जितना बच्‍चे का. ऐसे में लोगों की मदद लें और अपने शारीरिक और मान‍सिक सेहत का ख्‍याल रखें.

3.पत्‍नी की नींद जरूरी

हर पति को ये समझना चाहिए कि अगर बच्‍चे का केयर आपकी पत्‍नी कर रही है तो आपकी जिम्‍मेदारी है पत्‍नी का केयर करना. ऐसे में इस बात का ध्‍यान रखें कि मां बनने के बाद वो नींद ले पाए. बता दें कि अगर मां की नींद पूरी नहीं होगी तो वो अधिक मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पर सकती है.

4.मदद लें

मदद लेने में हिचकें नहीं. अगर आप अकेले करने में असमर्थ महसूस कर रहें हैं तो नानी, दादी आदि की मदद लें. याद रखें कि पहले जमाने में भी बच्‍चे घर के बुजुर्गों के बीच ही पलते थे.

5.एक दूसरे की करें केयर

अंत में यह जरूरी है कि बच्‍चे के आ जाने के बाद भी कपल्‍स को एक दूसरे का ध्‍यान रखना चाहिए. पति को यह समझना जरूरी है कि पत्‍नी पर अभी काफी तनाव है और यह सब वह पहली बार ही कर रही है. ऐसे में उसके प्रति परवाह दिखाएं. दिन में अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो घर कॉल करते रहें और हौसला देते रहें. रात में आप हल्‍की मालिश दे सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)