महिला या पुरुष, कौन होता है ज्यादा इमोशनल? स्टडी में सामने आई ये बात

New Study on Emotional Behaviour: अक्सर ये माना जाता है कि महिलाएं दिल से काम लेती हैं और पुरुष दिमाग से. साधारण भाषा में कहें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना ज्यादा भावुक यानी इमोशनल होती हैं. लेकिन अमेरिकी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पता चला है कि ऐसा मानना सही नहीं है, इस स्टडी के अनुसार महिलाएं और पुरुष दोनों ही भावनात्मक रूप से एक जैसे होते हैं. मिशीगन यूनिवर्सटी की रिसर्च (Research at the University of Michigan) ने दावा किया कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही बराबर इमोशनल होते हैं. इस स्टडी में 75 दिनों तक 142 पुरुषों और महिलाओं के डेली रूटीन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं का अध्ययन किया गया. ये स्टडी कोरोना फैलने से पहले की गई थी. मिशीगन यूनिवर्सिटी (University of Michigan) में साइकोलॉजी (Psychology) की असिस्टेंट प्रोफेसर एंड्रीन बेल्ट्ज (Adriene Beltz) और उनके सहयोगियों ने दावा किया पुरुष भी महिलाओं की तरह इमोशनल होते हैं.

इस रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि किसी स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान पुरुषों में होने भावनात्मक उतार-चढ़ाव को ‘पैशनेट’ कहा जाता है, लेकिन अगर इवेंट के कारण महिला में हुए इमोशनल चेंज होते हैं तो उसे तर्कहीन बता दिया जाता है.

हार्मोनल चेंज के कारण इमोशनल कहना सही नहीं

साइंस कहता है कि महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा हार्मोनल बदलाव होते है और ये उनमें इमोशनल चेंज भी लाते हैं, जिस कारण महिलाएं पुरुषों से ज्यादा इमोशनल होती हैं.

इस स्टडी के रिसर्चर्स ने कहा कि सिर्फ हार्मोन के कारण महिलाओं को इमोशनल टैग नहीं दिया जा सकता. हार्मोनल बदलाव के कारण इमोशनल चेंज आता है, लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी प्रमुख हो सकते हैं.

इमोशन को डील करने में महिलाएं रहती हैं आगे

इमोशंस को डील करने में महिलाओं के पुरुषों से आगे रहने के नतीजे भारत समेत ईरान और श्रीलंका जैसे देशों में भी दिखे. जहां एक साथ काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों में महिलाएं इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखीं.

