कोरोना के खिलाफ मिल सकता है नया इलाज, पशुओं की एंटीबॉडी हो सकती मददगार: रिसर्च

Animal Antibody For Corona Treatment : कोरोना महामारी से मुकाबले में एक पशु की एंटीबाडी (Animal Antibody) में उम्मीद की नई किरण दिखी है. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि ऊंट प्रजाति के लामा (llama) पशु के शरीर में बनी एंटीबाडी के उपयोग से कोरोना संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका इस्तेमाल नेजल स्प्रे के जरिये हो सकता है. इससे कोरोना वायरस से मुकाबले में एक नया इलाज मिल सकता है. ब्रिटेन के रोसलिंड फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट (Rosalind Franklin Institute) के रिसर्चर्स के अनुसार, नैनोबाडी (एंटीबाडी का माइक्रो और सिंपल रूप) की मदद से कोरोना को प्रभावी ढंग से लक्ष्य बनाया जा सकता है.

