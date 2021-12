New year gift ideas for partner : वैसे तो तोहफे देना ही किसी रिश्‍ते को बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने पार्टनर को स्‍पेशल फील कराते रहना रिलेशनशिप को लंबे समय तक बनाए रखने के‍ लिए बहुत ही जरूरी होता है. ऐसे में नए साल (New Year) पर अगर आप भी अपने पार्टनर (partner) को गिफ्ट देना चाहते हैं तो तोहफे में कुछ ऐसा दें जो उनके काम का भी हो और हर वक्त उनके साथ रहे. ताकि जब भी वह आपके गिफ्ट को देखें तो आपकी याद उन्हें आ जाए.

जीवनसाथी को तोहफे (Gift Ideas) में देने के लिए कई ऐसी चीजें यहां हम आपको बता रहे हैं जो आपके पार्टनर को जरूर पसंद आएगी.

नये साल पर बॉयफ्रेंड या हसबैंड को दें ये तोहफे (Gift ideas for boy friend or husband)

1.वॉलेट

आप आपके पार्टनर को वॉलेट (Wallet) गिफ्ट करें. वॉलेट को खास बनाने के लिए इसमें आप कोई नोट लिखकर दे सकती हैं और इसके साथ आप दोनों की एक प्‍यारी सी तस्वीर को रख कर दे सकती हैं. इसके साथ कोई लकी क्‍वाइन डा लें तो ये आपके रिश्‍ते को और मजबूत बनाने का काम करेगी.

इसे भी पढ़ें : खुशमिजाज हैं तो रिश्ते में कभी कम नहीं होगा रोमांस, रिलेशनशिप भी होगा गहरा- स्टडी

2.फेवरेट वॉच

लड़कों को घड़ी का बहुत शॉक होता है. अगर आप उन्‍हें उनकी फेवरेट वॉच गिफ्ट में दें तो यह जरूर उन्‍हें सरफ्राइज करेगी. यही नहीं, वे जब भी इसे पहनेंगे तो उन्‍हें एक बार तो आपकी याद आएगी ही.

3.की चेन

अगर आपके हस्‍बैंड या बॉयफ्रेंड बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो उन्‍हें आप की-चेन तोहफे में दे सकती हैं. आप चाहें तो की चेन पर उनका नाम लिखवाकर या फोटो बनवाकर इसे स्‍पेशल बनवा सकती हैं. इसे भी लड़के लगभग हर समय अपने पास रखते हैं.

4.टूर करें प्‍लान

आमतौर पर लड़के डेट प्‍लान करते हैं. लेकिन अगर आप इस न्यू ईयर कोई अच्‍छा टूर प्‍लान करें तो यह गिफ्ट भी उन्‍हें सरप्राइज कर सकती है. इस दिन आप अपने बॉयफ्रेंड या पति को डेट पर बाहर ले जा सकती हैं. इसके लिए पहले उनकी मनपसंद जगह चुनें और वीकली ऑफ देखकर ही कोई अच्‍छा टूर प्‍लान करें.

इसे भी पढ़ें : कहीं दूसरों के लिए परेशानी तो नहीं बन रही आपकी ये आदतें? आज ही खुद को टटोलें

गर्लफ्रेंड या पत्नी के लिए गिफ्ट आईडिया (Gift ideas for girl friend or wife)

लड़कियों के लिए तोहफे खरीदना उतना मुश्किल भरा काम नहीं होता. आप पत्नी या गर्लफ्रेंड के पसंद की घड़ी, बैग या पर्स गिफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा खूबसूरत लॉकेट और चेन दे सकते हैं. आप इस बात का ध्‍यान रखें कि आपकी पत्‍नी या गर्लफ्रेंड का शौक क्‍या है. अगर वे म्‍यूजिक लवर हैं तो आप कुछ अच्‍छी म्‍यूजिक एसेसरीज दे सकते हैं. अगर आपकी पार्टनर को फिटनेस पसंद है तो आप उन्‍हें स्‍मार्ट वॉच तोहफे में दे सकते हैं. अगर उन्‍हें ब्यूटी में इंट्रेस्‍ट है तो आप उन्‍हें कुछ ब्‍यूटी प्रोडक्ट तोहफे में दे सकते हैं.

Tags: Gift, Happy new year, Lifestyle, Relationship