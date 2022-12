New Year 2023: बच्चों के साथ ऐसे मनाएं नए साल का जश्न, सभी के लिए यादगार बन जाएगा न्यू ईयर

हाइलाइट्स बच्चों को पजामा पार्टी देकर आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन को यादगार बना सकते हैं. न्यू ईयर पर आप बच्चों को पिज्जा पार्टी देकर भी खुश कर सकते हैं.

New year 2023 party ideas for children: नए साल का जश्न मनाने के लिए ज्यादातर लोग काफी एक्साइटेड नजर आते हैं. खासकर बच्चे पैरेंट्स से न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करने की मांग करते हैं. हालांकि बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कई पैरेंट्स बच्चों को बाहर पार्टी नहीं देना चाहते हैं. ऐसे में पैरेंट्स अगर चाहें तो कुछ खास तरीकों से घर पर न्यू ईयर पार्टी (New year party) रख कर आप बच्चों को आसानी से खुश कर सकते हैं.

नए साल पर बच्चों को खुश करने के लिए घर से बाहर ही पार्टी प्लान करना जरूरी नहीं होता है. कुछ तरीकों की मदद से आप कम बजट के साथ घर पर ही बच्चों के लिए शानदार पार्टी रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं न्यू ईयर पर बच्चों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने के टिप्स, जिसकी मदद से आप नए साल को बच्चों के लिए काफी स्पेशल बना सकते हैं.

घर पर ऐसे करें बच्चों के लिए पार्टी प्लान

इंडोर कैम्पिंग ट्राई करें

नए साल पर आप बच्चों के लिए घर में ही खुले आसमान के नीचे छोटे-छोटे तम्बू लगा सकते हैं. इससे बच्चों को घर में ही कैम्पिंग वाली फीलिंग आएगी. साथ ही कैंप में बैठकर आप बच्चों के साथ गुजरते साल की पुरानी यादें ताजा करने, विश लिखने और गेम खेलने जैसी एक्टिविटीज एन्जॉय कर सकते हैं.

बच्चों को दें पजामा पार्टी

नए साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए आप बच्चों को पजामा पार्टी भी दे सकते हैं. ऐसे में बच्चों के कुछ दोस्तों को घर पर इनवाइट करें और सभी बच्चों को पार्टी के लिए ड्रेसअप होने की बजाए पजामे में आने की सलाह दें. वहीं पार्टी के दौरान बिंगो जैसे गेम्स खेलने और बच्चों के बीच में पिलो फाइट करवा कर आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बेस्ट बना सकते हैं.

डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करें

न्यू ईयर पर आप बच्चों के लिए डांस पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इसके लिए डांस पार्टी की थीम डिसाइड करें और थीम के अनुसार घर के लिविंग रूम को बॉल्स और डिस्को में तब्दील कर दें. वहीं पार्टी में बच्चों की पसंद के गाने प्ले करके आप मस्ती के साथ नए साल का वेलकम कर सकते हैं.

स्नैक्स का इंतजाम करें

नए साल पर बच्चों के फेवरेट स्नैक्स तैयार करके आप न्यू ईयर पार्टी में जान फूंक सकते हैं. ऐसे में आप बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट, मोचा, विंटर स्मूदी, मसाला दूध और हेल्दी केक जैसी डिशेस तैयार कर सकते हैं. वहीं न्यू ईयर पर आप बच्चों को पिज्जा पार्टी देकर भी खुश कर सकते हैं.

बच्चों को गिफ्ट दें

नए साल पर आप बच्चों के लिए गेम पार्टी भी प्लान कर सकते हैं. ऐसे में बच्चों को नए साल पर कुछ इंट्रेस्टिंग गेम्स खिलाएं. साथ ही गेम जीतने पर आप बच्चों को गिफ्ट भी दे सकते हैं. वहीं न्यू ईयर पर आप बच्चे को उसका मनचाहा तोहफा देकर भी स्पेशल फील करवा सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

