New Year Resolution Ideas : कई लोग हर साल की तरह इस साल भी नया साल (New Year 2022) शुरू होने से पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन (New Year Resolution) लेते हैं. हालांकि कई लोगों को यह समस्‍या होती है कि वे साल के पहले दिन न्‍यू ईयर रेसोल्‍यूशन तो ले लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में इसका पालन करना छोड़ देते हैं. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो बता दें कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्‍य को पहले हासिल करने का प्रयास करें. ऐसे लक्ष्‍य बनाएं जिन्‍हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं. इसके लिए पहले प्‍लान बनाएं और एक समय में एक ही लक्ष्‍य पर ध्‍यान दें. ऐसा करने से आपके लिए अपने साल भर के लक्ष्‍य को पूरा करने में सहूलियत होगी और आप खुद को हर वक्‍त इसके लिए मोटिवेट भी कर पाएंगे. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप इस साल खुद से कौन कौन सा वादा (promise with yourself) कर सकते हैं.

1.हेल्‍थ पर दें ध्‍यान

कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हेल्‍थ से बड़ा कुछ नहीं होता. ऐसे में नए साल पर वादा करें कि आप बेहतर डाइट मेंटेन करेंगे और जहां तक हो सके घर का खाना खाएंगे. इसके अलावा सुबह या शाम के समय वॉक जरूर करेंगे. योग, प्राणायाम या एक्‍सरसाइज को अपने लाइफ स्‍टाइल में जरूर शामिल करेंगे.

इसे भी पढ़ें : कहीं दूसरों के लिए परेशानी तो नहीं बन रही आपकी ये आदतें? आज ही खुद को टटोलें

2.सुबह जल्‍दी उठेंगे

होम ऑफिस की वजह से कई लोग इन दिनों रात भर काम करते हैं और सुबह देर तक बिस्‍तर पर पड़े रहते हैं. जिसका हेल्‍थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है. ऐसे में यह संकल्‍प लें कि इस साल सुबह सूर्योदय से पहले उठेंगे और उठकर योग ध्‍यान आदि करेंगे.

3.बिस्‍तर पर जल्‍दी जाएं

इंटरनेट और मोबाइल की वजह से लोग आजकल देर रात तक टीवी और मोबाइल के सामने वक्‍त गुजारते हैं. जिस वजह से सोने का पैटर्न बिगड़ जाता है और इसका बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है. ऐसे में इस साल यह तय करें कि आप बिस्‍तर पर जल्‍द जाएंगे और मोबाइल आदि दूर रखकर सोएंगे.

4.किताबों को दें समय

किताबें हमेशा से इंसानों की गाइड, दोस्‍त और गुरू रही हैं. ऐसे में नए साल पर यह सुनिश्चित करें कि कम से कम 10 से 12 किताबें साल भर में खत्‍म करना है. यकीन मानिये, किताबें आपको मानसिक रूप से काफी सुकून देंगी.

5.बचत करें

घर पर रहते हुए अगर आप इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग अधिक कर रहे हैं और बेमतलब की चीजों पर खर्च करने लगे हैं तो इस साल नए साल पर यह वादा करें कि आप इस साल अच्‍छी बचत करेंगे. बेहतर होगा अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के बजाय घर पर खाना बनाकर खाएं तो यकीनन आप कई बचत कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : खुशमिजाज हैं तो रिश्ते में कभी कम नहीं होगा रोमांस, रिलेशनशिप भी होगा गहरा- स्टडी

6.रिलेशनशिप गोल

अगर आपकी रिलेशनशिप झगड़ों और कड़वी यादों से भरी है तो आप इस साल अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का रेजोल्यूशन ले सकते हैं. खुद से वादा करें कि बहस नहीं करनी है साथ ही पार्टनर की सराहना करना और उसे अच्छे काम पर कॉम्प्लिमेंट्स देना है.

7.पर्सनैलिटी ग्रूमिंग

आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, कोई नया काम सीखना चाहते हैं तो आप इस नए साल में ऐसा करने का वादा करें.

Tags: Happy new year, Lifestyle