New York को भाया भारतीय रेस्तरां 'धमाका' का स्वाद, फूड लवर्स के फेवरेट 'टॉप 10 न्यू रेस्टोरेंट' में हुआ शामिल

New York Top 10 New Restaurants of 2021: भारतीय लोग खाने के काफी शौकीन माने जाते हैं. भारतीय संस्कृति (Indian Culture) में जितनी विविधता है, भारतीय खाना भी उतनी ही विविधताओं से भरा हुआ है. एक बार जो इंडियन फूड (Indian Food) का स्वाद चख लेता है फिर उसे दोबारा खाने की चाहत बनी रह जाती है. ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं बल्कि इसकी एक बानगी विदेश में एक भारतीय रेस्टोरेंट ने साबित भी कर दी है. कोरोना काल के दौरान शुरू हुआ रेस्टोरेंट ‘धमाका’ आज वहां रहने वाले कई लोगों के लिए काफी जाना पहचाना नाम बन गया है. इंडियन खाने के ज़ायके की वजह से यह रेस्टोरेंट वहां काफी पसंद किया जाने लगा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार क्रिटिक पेटे वेल्स ने न्यूयॉर्क (New York) में साल 2021 के अपने फेवरेट टॉप 10 (Top 10) न्यू रेस्टोरेंट (New Restaurant) की लिस्ट में एक भारतीय रेस्तरां (Indian Restaurant) धमाका (Dhamaka) को भी शामिल किया है. वेल्स ने न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट्स का रिव्यू करने के बाद ये लिस्ट तैयार की है. वे कहते हैं कि मैं ऐेसे रेस्टोरेंट्स की तलाश कर रहा था जहां पर दिखावा कम हो लेकिन उसके स्वाद के बारे में मैं दूसरे लोगों को भी बता सकूं.

भारतीय रेस्तरां ‘धमाका’ का भाया स्वाद

न्यूयॉर्क में भारतीय रेस्टोरेंट धमाका की शुरुआत कोरोना काल के दौरान हुई. इस रेस्तरां की सफलता के पीछे की एक वजह इसकी सही टाइमिंग भी रही है. इस रेस्तरां की शुरुआत शेफ चेतन पांड्या (Chetan Pandya) ने की है. इसकी शुरुआत फरवरी 2021 में की गई थी जिस वक्त पूरा न्यूयॉर्क कोरोना के कहर से डरा सहमा हुआ था. इस रेस्तरां के खाने में भारत के ग्रामीण इलाकों के खाने का भी स्वाद नजर आता है.

इस रेस्टोरेंट में मिलने वाली सारी डिशेस में भारतीय मसालों का अनूठा संगम नजर आता है. खासतौर पर स्पाइसी फूड पसंद करने वाले लोग इस रेस्टोरेंट को काफी पसंद करते हैं. यहां की बिरयानी, चिकन पुलाव भी खासा पसंद किया जा रहा है.

टॉप 10 में ये रेस्टोरेंट भी शामिल

भारतीय रेस्टोरेंट धमाका के अलावा वेल्स की फेवरेट 10 की लिस्ट में चीनी रेस्टोरेंट चेली (CheLi) भी शामिल है. इसके अलावा एरनेस्टो (Ernesto), फ्रेंच रेस्टोरेंट कॉनटेंटो (Contento), मिलिड इस्टर्न स्वाद परोसने वाला शुकेटे (Shukette), गेज एंड टॉलनर (Gage & Tollner), ग्रीक और तुर्की कुकिंग स्टाइल फॉलो करने वाला रेस्टोरेंट आइरिस (Iris), केडेंस रेस्टोरेंट (Cadence Restaurant), चापली एंड चिप्स (Chapli & Chips) और साउथ कोरियन रेस्टोरेंट यून ह्युन्डे गालबी (Yoon Haeundae Galbi) को भी शामिल किया है.

