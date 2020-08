नोरा फतेही के ये लुक्स बारिश में लगाएंगे आग, बोलेंगे आप- हाए गर्मी

View this post on Instagram

Thanks @leepakshiellawadi For making me look like a snack😉it was so last minute but you pulled through❤️ last night at #luxgoldenroseawards2018 Wearing @carolinebibawi Styled by @leepakshiellawadi @valentinidimonica - ring @diosajewels - earrings @jetgems bracelet 📷 @archiboraofficial ———————————————— #glam #bollywood #entertainment #norafatehi #fashion #new #dressup #mood #slay #dilbar #india #morocco #international #love #style #hair #makeup