सीधी और शार्प नाक के लिए करें ये एक्सरसाइज, महंगी सर्जरी की नहीं पड़ेगी जरूरत

Nose Exercises To Make It Sharp And Thin: सीधी और शार्प नाक (Sharp Nose) चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगाती है. लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उभरी नाक यानी कि राइनोप्‍लास्‍टी (Rhinoplasty) शेप से परेशान हैं और इसे सीधी और सुडौल बनाने के लिए या तो मेकअप करते हैं या सर्जरी का सहारा लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि सीधी और शार्प नाक आप बिना सर्जरी के भी कर सकते हैं. जी हां, अगर आप शार्प और पतली नाक (Thin Nose) की चाहत रखते हैं तो कुछ एक्सरसाइज की मदद से ऐसा कर सकते हैं.

अगर आप इन एक्‍सरसाइज (Exercises) को रोज करें तो आपके नाम के शेप में जबरदस्‍त परिवर्तन देखने को मिल सकता है. यहां हम आपको बता रहे है उन एक्सरसाइज के बारे में जिसका इस्तेमाल कर आप नाक की शेप को परमानेंट ठीक कर सकते हैं और शार्प बना सकते हैं.

नाक को सीधी और शार्प बनाने के एक्‍सरसाइज

नोज शेपिंग एक्‍सरसाइज

नाक को शार्प बनाने के लिए नोज शेपिंग एक्सरसाइज काफी फायदेमंद है. नोज शेपिंग के लिए हाथ की पहली उंगली से नाक के किनारे थोड़ा दबाते हुए धीरे-धीरे सांस लें. इस एक्सरसाइज को दिन में 10 बार करें. आपकी नाक में फर्क नजर आएगा.

नाक की करें मसाज

नाक की मालिश करने से नाक सीधी और शार्प हो सकती है. सबसे पहले ऑयल लें और इस ऑयल को नाक के ऊपरी हिस्से और किनारे पर लगाकर मसाज करें. नाक पर मसाज करने के लिए उंगलियों को राउंड शेप में घुमाएं. दिन में दो बार नाक की मसाज करें.

स्‍माइल एक्‍सरसाइज

सीधी नाक के लिए स्माइल करें और इसके बाद उंगली से नाक को नीचे की ओर से ऊपर की तरफ प्रेस करें. इस एक्सरसाइज को दिन में 15 से 20 बार करें.

ब्रीदिंग एक्सरसाइज

इस एक्सरसाइज को करने के लिए हाथ के बीच वाली उंगली की मदद से नाक के एक तरफ वाले हिस्से को दबा कर गहरी सांस लें और फिर छोड़ें. यही एक्सरसाइज दूसरी तरफ भी करें. इसे दिन में 10 या अधिक बार करें. कुछ ही दिनों में अंतर दिखेगा.

