अब बच्चों के लिए कंटेंट बनाने पर जोर दे रहीं स्ट्रीमिंग कंपनियां, किड शो की बढ़ी मांग

Streaming companies now focus on kid shows : पिछले दो सालों से चला आ रहा कोरोना महामारी का ये दौर बच्चों (Children) और किशोरों (Teenagers) के पेरेंट्स पर भारी पड़ा है. क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से उन्हें अपने काम के साथ बच्चों पर भी नजर रखनी पड़ रही है. वैसे, उन्हें सोशल मीडिया, फिल्मों और वीडियो के माध्य्म से राहत मिली है. दैनिक भास्कर अखबार ने द इकोनॉमिस्ट (The Economist) के हवाले से एक न्यूज रिपोर्ट छापी है. इसके मुताबिक, डेटा फर्म पैरट एनालिटिक्स (Parrot Analytics) की स्टडी में पाया गया है कि अमेरिका में 2020 से सितंबर 2021 तक फिल्मों की सर्च साइट आईएमडीबी (IMDb) पर बच्चों के शो की मांग 60% बढ़ गई. इस अवधि में अन्य जोनर की फिल्मों, वीडियो की मांग में 23% बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर माता-पिता की चिंता में इजाफा हुआ है. प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के ताजा सर्वे के अनुसार करीब आधे पेरेंट्स ने कहा है कि युवाओं के बीच लोकप्रिय यूट्यूब का कंटेट बच्चों के लिए ठीक नहीं है. कई लोग टिकटॉक जैसे ऐप के कंटेंट को नुकसान देह मानते हैं. आने वाले दिनों में बच्चों को आपत्तिजनक कंटेंट से मुक्ति मिल सकती है. कई स्ट्रीमिंग कंपनियों ने बच्चों पर केंद्रित फिल्में और शो बनाने की तैयारियां की है. सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, छोटी कंपनियां भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं.

बच्चों के शो के लिए मशहूर किडूडल टीवी (kidoodle tv) के डाउनलोड महामारी में बड़ी संख्या में बढ़े हैं. कोकोमेलॉन (Cocomelon) और ब्लिपी (Blippi) जैसे हिट कार्यक्रम बनाने वाली मूनबग एंटरटेनमेंट (Moonbug Entertainment) कंपनी को डिज्नी (Disney) के दो पूर्व अधिकारी 22 हजार करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार है.

वयस्कों के मुकाबले बच्चों के शो से ज्यादा फायदा

ऑकलैंड यूनिवर्सिटी (Auckland University) के एरिन मेयर्स का कहना है, कई कारणों से स्ट्रिमिंग कंपनियों का झुकाव बच्चों, किशोरों के कार्यक्रमों की ओर बढ़ा है. वयस्कों के कार्यक्रम के मुकाबले बच्चों के टीवी शो खासकर एनिमेटिड फिल्मों का निर्माण सस्ता पड़ता है.

उनकी लोकप्रियता का समय भी ज्यादा रहता है, क्योंकि वयस्क दर्शकों की तुलना में बच्चे अपने शो लंबे समय तक देखते हैं. वयस्क किसी भी समय कार्यक्रम से नाता तोड़ लेते हैं. इसके अलावा बच्चों के कार्यक्रमों से अन्य व्यावसायिक फायदे जुड़े हैं. कार्यक्रमों के नाम पर बच्चों के टॉय, कपड़े और गेम्स की बिक्री होती है.

बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट कंपनियां क्या कर रही है?

डिज्नी

बच्चों के सबसे पसंदीदा ब्रांड डिज्नी ने बच्चों के कंटेंट पर और अधिक ध्यान देने के लिए नए सिरे से योजना बनाई है. पैरामाउंट प्लस अपने निकेलोडिऑन कार्यक्रमों का पेरेंट्स के बीच प्रचार कर रहा है.

वायकॉम

वॉयकॉम (Viacom) सीबीएस-एल्विन एंड चिपमंक्स शो 2200 करोड़ रु. में खरीदने के लिए उनके निर्माताओं से बातचीत कर रही है. वहीं वयस्कों के मसालेदार, रोमांचक कार्यक्रम बनाने वाले एचबीओ मैक्स ने छोटे बच्चों पर केंद्रित पोर्टल कार्टूनिटो लॉन्च किया है.

नेटफ्लिक्स

वहीं सितंबर में नेटफ्लिक्स ने रोनाल्ड डेहल स्टोरी कंपनी को लोकप्रिय लेखक की कहानी के अधिकार खरीदने के लिए पांच हजार करोड़ रु से अधिक दिए हैं. रोनाल़्ड डेहल ने चार्ली एंड चॉकलेट फैक्टरी जैसी चर्चित कहानियां लिखी हैं. कंपनी ने नवंबर में बच्चों के कार्यक्रमों पर छोट वीडियो शो-किड्स क्लिप्स की शुरुआत की है.

