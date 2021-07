ये 4 तरह के ऑयल्स आपके घर से भगाएंगे कई तरह के कीड़े-मकोड़े

Oil to Get Rid of Insects: कई बार ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में घरों में कीड़े-मकोड़े (Insects) परेशानी का सबब बन जाते हैं. ख़ास कर उन घरों में दिक्कत और बढ़ जाती है जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं. कई बार साफ़-सफाई करने के बावजूद इनसे छुटकारा मिलना मुश्किल (Difficult) हो जाता है. बहुत से लोग इसके लिए बाजार में मिलने वाले जहरीले कीटनाशक (Insecticide) का इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों और अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए इन ज़हरीले इन्सेक्ट रेपेलेंट को घर में लाना नहीं चाहते. अगर आप भी कीड़ों-मकोड़ों को दूर करने के लिए ज़हरीले कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके लिए यहां बताये जा रहे इन ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.कीड़े-मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए आप नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल तत्व कीड़े-मकोड़ों को घर से दूर भगाने में मदद करेंगे. इसके लिए आप आधी बाल्टी पानी में सात-आठ चम्मच नीम का तेल मिलाकर फर्श पर पोछा लगाएं. लेकिन अगर आप इसका दिन में कई बार इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए आप नीम के सात-आठ चम्मच तेल को दो गिलास पानी में मिलाकर स्प्रे बॉटल भर लें. फिर समय-समय पर घर में इसका छिड़काव करते रहें.मकड़ी, मक्खी-मच्छर और कॉकरोच सहित और भी कीड़े-मकोड़ों को दूर करने के लिए आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करें. इस ऑयल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. जो कीड़े-मकोड़ों को दूर भगाते हैं. इसके लिए आप दो गिलास पानी में दो चम्मच टी ट्री ऑयल मिक्स करें. फिर इसको स्प्रे बॉटल में भरकर घर में स्प्रे करें. अगर आप चाहें तो इसका स्प्रे किचन काउंटर और कपड़ों पर भी कर सकते हैं.नीलगिरी ऑयल यानी यूकेलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल भी आप कीड़े-मकोड़ों सहित मक्खियों और मच्छरों को दूर करने के लिए कर सकते हैं. इस ऑयल में मौजूद पी मीथेन, साइट्रोनियल और डायोल जैसे तत्व कीड़े-मकोड़ों को भगाने में मददगार होते हैं. इसके लिए तीन-चार चम्मच नीलगिरी ऑयल को दो गिलास पानी में मिलाकर स्प्रे बॉटल की मदद से घर में स्प्रे कर सकते हैं. इसके साथ ही अगर आप चाहें तो इस तेल को पानी में मिलाकर इससे फर्श पर पोछा भी लगा सकते हैं.पेपरमिंट ऑयल यानी पुदीने का तेल भी आप कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तेल चींटियों, मकड़ियों और उड़ने वाले कीट-पतंगों को दूर भगाने में आपकी मदद करेगा. इसके लिए आप इस तेल को पानी में मिलाकर भी घर में स्प्रे कर सकते हैं. तो वहीं इस तेल को कॉटन बॉल में लगाकर दरवाजों और खिड़कियों के पास भी रख सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)