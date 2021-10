टूटे और बेकार पड़े फर्नीचर को इस तरह दें New Look, दोबारा आ जाएंगे ये काम

Old Furniture Reuse Tips : पुराने फर्नीचर को रीयूज करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कहीं इनमें दीमक या जंग तो नहीं लगा है. अगर आप इन्‍हें इसी तरह प्रयोग में लाएंगे तो ये पेंट आदि करने के बाद दोबारा से खराब हो जाएंगे. ऐसे में जब भी आप पुराने फर्नीचर (Old Furniture) को रीयूज (Reuse) करने की सोचें तो सबसे पहले इन्‍हें अच्‍छी तरह से क्‍लीन कर धूप में अच्‍छी तरह सुखा लें और बेसिक मेंटेनेंस के बाद ही इसके साथ क्रिएटिविटी करें. तो आइए जानते हैं कि आप कबाड़ी दिखने वाले फर्नीचर को किस तरह नया लुक (New Look) दे सकते हैं.

ये हैं आइडियाज़

1.पुरानी कुर्सियों को ब्राइट कलर दें

अगर पुराने फर्नीचर को नया रूप देना है तो उन्‍हें वाइट, येल्‍लो आदि कलर से पेंट करें और इन्‍हें डेकोरेट करें. किसी भी फर्नीचर को नया रूप देने का ये सबसे आसान तरीका है.

2.पुराने ट्रंक से बनाएं टेबल

घर में अगर पुराना ट्रंक पड़ा है जिसे हटाना मुश्किल लग रहा है तो आप इसे कॉफी टेबल या साइड टेबल की तरह प्रयोग में लाएं. आप इसे वार्निश या पेंट से कलर कर सकते हैं और इस पर खूबसूरत हैंडलूम क्‍लॉथ डालकर सजाएं.

3.डोर से बनाएं टेबल

अगर आपने अपने घर का पुराना दरवाजा बदला है और इसे बेकार समझकर फेंकने की सोच रहे हैं तो बता दें कि आप इसकी मदद से एक नया टेबल बना सकते हैं. जी हां, आप चाहे तो इसके चारों तरफ कुर्सियां लगा सकते हैं. आपके गार्डन एरिया के लिए तो ये बहुत ही काम की चीज हो सकता है.

4.बेड से बनाएं गार्डन सोफा

अगर आपका बेड पुराना हो चुका है और आप नया खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसे सोफा सेट बनाकर अपने गार्डन एरिया या बड़े से बालकोनी में रख सकते हैं. आप इसका मरम्‍मत कराकर उनका गद्दा चेंज करें और फिर उस पर नया कुशन रखें.

5.चेयर से बनाएं झूला

अगर आपकी पुरानी कुर्सी की टांगे टूट गई है ता आप इसे फेंकने की जरूरत बच्चों का झूला बना सकते हैं. इसके लिए बस आप इसके चारों टांगों को निकलवा दें और वहां चारों तरफ छेद करा लें. अब इसमें मजबूत रस्सी लगाएं और छत की सीलिंग में इसे टांगकर झूला तैयार करें.

6.अलमीरा से बनाएं प्लांटर

अपने गार्डन को युनीक स्‍टाइल देने के लिए आप पुराने टूट चुके अलमीरा का प्रयोग करें. आप इसके दराजों और रैक में गमले रख सकते हैं और लत्‍तड वाले पलांट लगा सकते हैं.