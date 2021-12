Over Cooked Rice Hacks: भारतीय किचन में चावल (Rice) एक स्‍टेपल फूड है. जिसे घर घर में बनाया जाता है. चावल सेहत के लिए काफी फायदेमंद है और यह हर उम्र के लोगों के लिए सुपाच्‍य भोजन होता है. लेकिन कई बार चावल को उबालने में थोड़ी सी लापरवाही इसका पूरा स्‍वाद बिगा़ड़ देती है. ऐसे में अगर चावल अधिक उबल (Over Cook) जाए तो आमतौर पर लोग इसे फेंक देते हैं या बेमन से किसी तरह खा लेते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन अधिक गले हुए चावल का कुछ नया रेसेपीज में इस्‍तेमाल कर लिया जाए तो यह संभव है. यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्‍स और ट्रिक्‍स (Tips And Tricks) बता रहे हैं जो इस अधिक उबले चावल से और भी अच्‍छा पकवान बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि अधिक उबले चावल का इस्‍तेमाल हम कैसे कर सकते हैं.

गले हुए चावल का इस तरह करें प्रयोग

1.बनाएं डोसा

अगर चावल ज्‍यादा पक गया है और हलवा जैसा हो गया है तो आपको बता दें कि आप इससे डोसा बना सकते हैं. ये काफी क्रिस्‍पी और स्‍वादिष्‍ट बनेगा. इसके बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरी ज्‍यादा पके हुए चावल, 1 कटोरी सूजी, 1/2 कटोरी दही, 1 पैकेट ईनो और नमक स्‍वादानुसार. अब सबसे पहले इस चावल को एक बाउल में लें और इसमें सूजी और दही मिक्‍स करें. लगभग 30 मिनट के लिए इस मिश्रण को ढंककर रख दें. 30 मिनट बाद घोल का गाढ़ापन देखते हुए जरूरत अनुसार पानी मिलाएं और इसमें एक पैकेट ईनो और नमक मिलाएं.डोसे का घोल तैयार है. अब आप इसे नॉन स्टिक तवे पर डाल कर क्रिस्‍पी डोसा बन सकते हैं.

2.खीर में करें प्रयोग

गले हुए चावल से स्‍वादिष्‍ट खीर तैयार किया जा सकता है. इसके बनाने के लिए एक कटोरी पका चावल, 4 कटोरी दूध, चुटकीभर इलायची पाउडर, बारीक कटा काजू, बादाम, किसमिस, मखाना, चीनी स्‍वादानुसार और 2 से 3 थ्रेड केसर चाहिए. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध को उबालें. अब दूध को अच्‍छी तरह से उबलने के बाद उसमें चावल डालें. इसे अच्‍छे से मिक्‍स कर दें. अब दूध में दोबारा उबाल आने पर चीनी और इलायची पाउडर डालें. 5 मिनट खीर को धीमी आंच पर पकने दें और फिर अंत में बारीक कटा मेवा और केसर डालें. ठंडी होने पर सर्व करें.

3.इस तरह बनाएं कटलेट

लजीज और क्रिस्‍पी कटलेट बनाने के लिए 1 कप ओवरकुक्‍ड राइस, 2 आलू उबले हुए, 2 बड़े चम्‍मच बेसन, 1 प्‍याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्‍मच धनिया पत्‍ती, नमक स्‍वादानुसार, 1 छोटा चम्‍मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्‍मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्‍मच धनिया मसाला औेर फ्राई करने के लिए तेल चाहिए. इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छील कर कद्दूकस कर लें और एक बर्तन में चावल, बेसन, प्‍याज, मिर्च, धनिया पत्‍ती आदि डालें और अच्‍छे से मिक्‍स करें. इसके बाद उबले हुए आलू को अच्‍छे से मैश करें और उसमें सभी मसाले डालें. आलू के मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्‍की बना लें और चावल के मिश्रण में उसे डिप करें. कढ़ाई में तेल गरम करें और इसमें कटलेट को डीप फ्राई करें. स्‍वादिष्‍ट राइस कटलेट तैयार है.

