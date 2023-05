हाइलाइट्स बच्‍चों को अपने कमरे को क्‍लीन रखने की आदत जरूर सिखा दें. मनी सेविंग, ट्रांसपोर्ट और फर्स्‍ट एड की जानकारी जरूर देनी चाहिए.

Things Must Be Taught To Children Before 13: बच्‍चों की परवरिश में समय इतनी तेजी से निकलता है कि माता पिता को यह ध्‍यान भी नहीं रहता कि वे अब बड़े हो चले हैं. बढ़ती उम्र के साथ उन्‍हें केवल पढ़ना लिखना या खेलकूद ही नहीं, बल्कि कुछ लाइफ स्किल भी सिखाना माता पिता की जिम्‍मेदारी होती है. ये स्किल उन्‍हें आत्‍मनिर्भर बनाने और आत्‍मविश्‍वास से भरने के भी काम आता है. बच्‍चों में सीखने की क्षमता काफी अधिक होती है. ऐसे में अगर समय रहते उन्‍हें कम उम्र से ही चीजों को सही तरीके से मैनेज करने का मौका दिया जाए तो वे अपने लाइफ को भी बेहतर तरीके से जीना सीख जाते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप अपने बच्‍चों को 13 साल में प्रवेश से पहले किन लाइफ स्किल को जरूर सिखा दें.

क्‍लीनिंग- सबसे पहले आप उन्‍हें क्‍लीनिंग की आदत डालें. इसकी शुरुआत आप उन्‍हें अपने बेड रूम की सफाई से करें. उन्‍हें यह आदत डालें कि सुबह वे उठकर अपना बिस्‍तर खुद ठीक करें और कमरे को साफ करने के बाद ही बाहर आएं. किसी भी काम को हल्‍के में ना लें, ये बात उन्‍हें जरूर बता दें.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना- बच्‍चों को अपने स्‍कूल से घर आने या घर से स्‍कूल जाने का रास्‍ता जरूर बताएं और उन्‍हें सिखाएं कि वे किस तरह अकेले स्‍कूल से घर आ जा सकते हैं. उन्‍हें बस, मेट्रो, ऑटो या टैक्‍सी की जानकारी दें और कभी कभी साथ यात्रा करते वक्‍त उनकी मदद लें.

ये भी पढ़ें: 6 तरीकों से बच्चों को कराएं प्यार का एहसास, जिंदगी में आएंगी खुशियां, बॉन्डिंग भी होगी मजबूत

कुकिंग- आजकल कुकिंग काफी आसान हो गया है. ऐसे में आप बच्‍चों को ब्रेकफास्‍ट तैयार करने में मदद लें. आप बच्‍चों को सैंडविच बनाना, जूस, लस्‍सी, शेक आदि बनाना जरूर सिखा दें और उनसे बनवाएं भी.

शॉपिंग- ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आप उन्‍हें साथ ले जाएं तो वे सब्‍जी के भाव जानना या पैसों की बचत करना आदि सीख जाते हैं. आप उनसे दूध, बिस्किट, नोटबुक, स्‍नैक्‍स की शॉपिंग से शुरुआत करा सकते हैं.

होमवर्क की आदत- आप बच्‍चों को खुद होमवर्क करने की आदत डालें. उन्‍हें समय पर होमवर्क के लिए बैठने की आदत डालें और समय पर इसे पूरा करने और सफाई के साथ होमवर्क करने के लिए मोटिवेट करें.

जरूरी कॉन्‍टेक्‍ट नंबर- बच्‍चों को अपने माता पिता के अलावा कुछ अन्‍य जरूरी मोबाइल नंबर या पता भी याद कराएं. ऐसे में वे कभी खोएंगे नहीं, और अगर खो गए तो पुलिस की मदद ले पाएंगे.

फर्स्‍ट एड- जरूरत पड़ने पर वे अपना या किसी का इमरजेंसी में इलाज कर सकें, इसके लिए भी उन्‍हें आप पहले से ही तैयार कर लें. मसलन, कट जाए तो किस तरह धोकर एंटीसेप्‍टिक क्रीम लगाना है, फीवर हो तो कौन सी दवा लेनी है आदि.

मनी मैनेजमेंट- बच्‍चों को बचपन से ही पौकेट मनी दें और उसे सही जगह पर खर्च करना सिखाएं. उन्‍हें डेली हिसाब की आदत डालें और सेविंग का तरीका भी सिखाएं.

भावनाएं व्‍यक्‍त करना- बच्‍चों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपनी भावनाओं को जाहिर करना सीख पाएं. ऐसा करने से उनका काफी काम आसान होगा और वे अच्‍छे दोस्‍त भी बना पाएंगे. यही नहीं, उनका कॉम्‍यूनिकेशन स्किल भी अच्‍छा होगा जो स्‍कूल कॉम्‍पेटीशन आदि में भी काफी काम आएगा.

ये भी पढ़ें: क्या आप भी शांत पैरेंट बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट के बताए 4 स्‍टेप करें फॉलो, बच्चों की होगी बेहतर परवरिश

तैयार होना- सुबह सुबह स्‍कूल जाने से पहले खुद तैयार होने की आदत उन्‍हें डालें. सुबह समय पर उठना, टॉयलेट जाना, नहाना, ब्रेकफास्‍ट, अपने कपड़े रेडी करना, जूतों में पॉलिश आदि आप उन्‍हें खुद करने के लिए मोटिवेट करें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Parenting, Parenting tips