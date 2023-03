5 चीजों को करें बच्चे के रुटीन में शामिल, दिमाग बनेगा शार्प, हमेशा रहेगा स्मार्ट और एक्टिव

हाइलाइट्स बच्चों के माइंड को शार्प बनाने के लिए मेडिटेशन प्रेक्टिस करवाना बेस्ट ऑप्शन होता है. बच्चों की इमेजीनेशन पावर को बूस्ट करके भी आप उनके दिमाग को तेज कर सकते हैं.

How to Boost Mental Growth of Kids: बच्चों के बेहतर विकास के लिए पेरेंट्स अक्सर बच्चों को हेल्दी डाइट देने पर फोकस करते हैं. बेशक पोषक तत्वों से भरपूर आहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास (Mental growth) में मददगार होता है. मगर बच्चों का दिमाग शार्प करने के लिए सिर्फ हेल्दी डाइट ही काफी नहीं होती हैं. ऐसे में 5 चीजों को बच्चों के रूटीन में शामिल करके आप ब्रेन के साथ-साथ हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं.

न्यूट्रिएंट्स रिच फूड बच्चों को हेल्दी रखने का काम करता है. मगर बच्चों के माइंड को शार्प बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज ट्राई करना बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में इन एक्टिविटीज को बच्चों के डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर आप न सिर्फ उनकी ग्रोथ रेट को ट्रिगर कर सकते हैं बल्कि बच्चों को फिजिकली और मेंटली एक्टिव भी रख सकते हैं.

पजल सॉल्व करवाएं

पजल गेम्स को दिमाग शार्प करने की बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है. ऐसे में आप बच्चों को हर रोज 15-20 मिनट तक पजल सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं. इससे बच्चों का दिमाग तेज होता है. साथ ही पजल गेम्स की मदद से आप बच्चों को मोबाइल से भी दूर रख सकते हैं.

मेडिटेशन प्रेक्टिस ट्राई करें

बच्चों के माइंड को शार्प बनाने के लिए मेडिटेशन प्रेक्टिस करना बेस्ट ऑप्शन होता है. ऐसे में बच्चों को डेली मेडीटेशन करने की सलाह दें. इससे बच्चों का दिमाग शांत और नियंत्रण में रहता है.

इमेजीनेशन होगी मददगार

बच्चों की इमेजीनेशन पावर को बूस्ट करके भी आप उनके माइंड को शार्प बना सकते हैं. स्ट्रांग इमेजीनेशन पावर से बच्चों की सोचने की शक्ति का भी विकास होगा है. वहीं विजुअलाइजेशन की मदद से बच्चे पढ़ी हुई चीजों को भी लम्बे समय तक याद रख सकते हैं.

बच्चों से कराएं डांस

डांस को बच्चों की बेस्ट फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज में गिना जाता है. नियमित रूप से डांस करके न सिर्फ बच्चे फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं बल्कि बच्चों का दिमाग भी एक्टिव और स्ट्रांग रहता है.

शतरंज खेलने को दें

बच्चों के माइंड को शार्प बनाने के लिए शतरंज का खेल भी बेस्ट हो सकता है. कई रिसर्च के अनुसार चेस खेलने से लोगों की मेंटल ग्रोथ तेजी से होने लगती है. ऐसे में बच्चों की चेस में दिलचस्पी पैदा करके आप उनके दिमाग को तेज कर सकते हैं.

