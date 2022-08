5 संकेत जो यह बताते हैं कि आपका बच्चा है काफी होशियार

हाइलाइट्स बोलचाल का ढंग बताता है कि आपका बच्चा होशियार है. बच्चे का इमोशनली पावरफुल होना बताता है बच्चा होशियार है. वक्त से पहले काम को खत्म कर लेना बच्चे के होशियार होने के लक्षण हैं.

Sign that you have intelligent kid: हर पैरेंट्स अपने बच्चे को होशियार बनाना चाहते हैं और इसके लिए बच्चे पर वे कई बार बहुत प्रेशर भी डालने लगते हैं. कुछ बच्चे शुरुआत से ही बहुत होशियार होते हैं. वह बातों को किस तरह से पकड़ रहे हैं, यह बात ही उनके अंदर की बुद्धि का परिचय देती है. इसके अलावा कुछ बच्चे अपने साथ के बच्चों से सीख कर या उनकी तरह होने के चक्कर में खुद को होशियार बना लेते हैं, लेकिन मां-बाप के मन में लगातार यह डर रहता है कि कहीं उनका बच्चा पढ़ाई में कमजोर तो नहीं है या बाकी बच्चों से पीछे तो नहीं है. ऐसे मां-बाप यहां बताए गई इन लक्षणों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि उनका बच्चा होशियार है या नहीं.

लक्षण जो बताते हैं बच्चा होशियार है या नहीं

पैरेंटिंगडॉटफर्स्टक्राइडॉटकॉम के मुताबिक, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बात करने का लहजा बहुत अच्छा है और वह अपनी बातों से किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं.

अगर बच्चा छोटा है और आपके इशारों को अच्छे से समझ रहा है तो यह भी उनके होशियार होने का ही लक्षण है.

अगर बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इमोशन से काफी मजबूती से प्रभावित होता है और इस मामले में वह थोड़ा मैच्योर तरह से सोचते हैं तो इसका मतलब भी यह है कि आपका बच्चा काफी होशियार है.

अगर आपका बच्चा काफी अलर्ट रहता है और सामने वाले व्यक्ति से आंखों में आंख डाल कर संपर्क बनाता है तो यह भी उनके जीनियस होने की एक अच्छी पहचान है.

अगर बच्चा छोटी-छोटी उपलब्धि सामान्य समय से जल्दी प्राप्त कर रहा है, जैसे अगर वह तीन से चार महीनों से पहले ही बैठना सीख गया है तो इसका मतलब है वह काफी स्मार्ट है.

आपका बच्चा अगर काफी जिद्दी है तो इसका मतलब भी यही है कि वह बहुत दृढ़ है और जो चाहता है, उसे प्राप्त करने में ही विश्वास रखता है.

