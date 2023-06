हाइलाइट्स बच्‍चों के लिए रोल मॉडल बनने का प्रयास करें. बच्‍चों के बेहतर विकास में किताबों का बहुत महत्‍व है.

Sudha Murthy Parenting Advice: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी परवरिश परफेक्‍ट हो, लेकिन रोज मिलने वाले नए-नए सुझावों की वजह से उनके मन में पैरेंटिंग को लेकर दुविधा जन्‍म लेने लगती है. ऐसे में अगर आप खुद की पैरेंटिंग को लेकर डाउट में रहते हैं तो आप जानी-मानी लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति के सुझावों को जरूर पढ़ें. ‘हाऊ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड एंड अदर्स स्टोरीज’ (How I Taught My Grandmother to Read and Other Stories) किताब में सुधा मूर्ति ने लाइफ से जुड़ी कई एक्‍सपीरियंस को साझा किया है और बच्‍चों के सही परवरिश का तरीका बताया है. उनकी हर किताब में बच्‍चों की परवरिश में वैल्‍यू एड करने की बात जरूर मिल जाती है. उनके दिए सुझाव से आप आसानी से उन्‍हें अपने जीवन में अपनाकर अपने बच्‍चों को बेहतर जीवन दे सकते हैं. साथ ही अपने बीच के रिश्‍तों को भी बेहतर बना सकते हैं. आइए जानते हैं उनके पैरेंटिंग एडवाइस के बारे में.

बच्‍चों की ऐसे करें परवरिश

उदाहरण पेश करें

बच्चे देखकर अधिक सीखते हैं, इसलिए अपने व्यवहार में दयालुता, ईमानदारी और सम्मान का भाव रखें और एक सकारात्मक रोल मॉडल बनने का प्रयास करें.

पढ़ने और सीखने के लिए करें मोटिवेट

बच्‍चों के बेहतर विकास में किताबों का बहुत महत्‍व है, इसलिए उन्‍हें बचपन से ही बौद्धिक चर्चाओं में शामिल करें ओर पढ़ने और जीवनभर सीखते रहने को प्यार से बढ़ावा दें.

सहानुभूति और करुणा सिखाएं

अपने बच्चों को दूसरों के प्रति स्‍नेह, सहानुभूति और करुणा का भाव सिखाएं. उन्‍हें अपनी स्वेच्छा से और किसी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने या वॉलंटियरिंग करने के लिए मोटिवेट करें.

सादगी और विनम्रता का महत्‍व

दिखावावादी रिश्‍तों से बच्‍चों को बचाएं और अनुभवों को शेयर करते हुए अपने बच्चों में सादगी, विनम्रता का महत्‍व बताएं.

जिम्मेदारी को दें बढ़ावा

बच्चों को उम्र के हिसाब से जिम्मेदारियों से अवगत कराएं. उन्‍हें निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनमें सेल्‍फ डिपेंडेंट और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी.

सराहना करना सिखाएं

बच्चों को जीवन की छोटी-छोटी चीजों की सराहना करना सिखाएं. उनके पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करें, जिससे उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण और विनम्रता विकसित करने में मदद मिलेगी.

