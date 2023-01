हाइलाइट्स धूप में सुलाने से नवजात के वजन को बढ़ाने और हेल्‍दी रखने में काफी मदद मिलती है. सूरज की धूप से नवजात के शरीर में कैल्‍श‍ियम के बेहतर अवशोषण में मदद म‍िलती है.

Benefits Of Sunlight For New Born Baby: सर्दी की धूप नवजात के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है. यह शरीर में विटामिन डी के प्रोडक्‍शन को बढ़ाती है, जिससे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बेहतर तरीके से हो पाता है. बच्‍चों के बेहतर ग्रोथ और उसे बोन डिजीज से बचाने के लिए भी सर्दी की घूप बच्‍चों के लिए काफी फायदेमंद होती है. ऐसे में अगर आप छोटे बच्‍चों को रोज सुबह और शाम के वक्‍त धूप में सुलाएं तो इससे उन्‍हें जीवनभर सेहत से जुड़े कई फायदे मिलते रहेंगे.

क्‍या कहता है रिसर्च?

–बीएमसी रिसर्च के मुताबिक, अगर आप नवजात को सुबह आधा से एक घंटे तक धूप में रखें तो इससे उनके डेली विटामिन डी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है.

-छोटे बच्‍चों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप के एक्‍सपोजर से बचाना चाहिए.

-बच्‍चे के जन्‍म के 1 सप्‍ताह बाद तक वह अपनी मां के विटामिन डी लेवल को ही कैरी करता है, इसके बाद नवजात अपने डाइट और सेप्लिमेंट पर विटामिन डी के लिए निर्भर होता है.

-अगर आप उन्‍हें धूप में सुबह सुलाएं तो इससे उनके वजन को बढ़ाने और हेल्‍दी रखने में काफी मदद मिल जाती है.

नवजात शिशु को धूप में सुलाने के फायदे

हड्ड‍ियों के ल‍िए फायदेमंद

नवजात श‍िशु को जब धूप से विटामिन डी मिलता है तो शरीर में कैल्‍श‍ियम को अवशोष‍ित करने में मदद म‍िलती है, जिससे उसका ग्रोथ बेहतर तरीके से होता है.

पील‍िया से बचाव

शोधों में पाया गया है क‍ि नवजात श‍िशु को कुछ समय के ल‍िए धूप में रखने से पील‍िया के लक्षण को कम किया जा सकता है और वे इस बीमारी से बच सकते हैं.

ब्रेन और मूड को करता है अच्‍छा

नवजात श‍िशु के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी उसे धूप का एक्‍सपोजर जरूरी होता है. ऐसा करने से द‍िमाग में सेरोटोनर्ज‍िक प्रोडक्‍शन का प्रोडक्‍शन बढ़ता है जो मूड को न‍ियंत्र‍ित रखने में भी मदद करता है.

