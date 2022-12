हाइलाइट्स इस बात का ध्‍यान दें कि हर दिन आपके बच्‍चे की नींद पूरी हो. सुबह की हड़बड़ी से बचने के लिए आप रात में ही तैयारी कर लें.

Best Morning Habits For school Going Kids: पैरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल समय में से एक होता है बच्‍चों को सुबह सुबह बिस्‍तर से उठाना और स्‍कूल के लिए तैयार करना. कई बच्‍चे बिस्‍तर से उठना नहीं चाहते और बिना डांट खाए उनका दिन शुरू नहीं होता है. जबकि, कई बच्‍चे कितना भी जल्‍दी उठ जाएं, उन्‍हें स्‍कूल जाते वक्‍त हड़बड़ी हो ही जाती है. ऐसे में अगर आप स्‍मार्ट पैरेंट हैं तो बच्‍चों के मॉर्निंग रुटीन में पॉजिटिव बदलाव लाकर उनकी इन समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि स्‍कूल जाने वाले बच्‍चों का मॉर्निंग रुटीन क्‍या होना चाहिए.

ध्‍यान रहे कि बच्‍चों की नींद पूरी हो

इस बात का ध्‍यान रखें कि आपके बच्‍चे की नींद पूरी हो. इसके लिए प्रयास करें कि वे कम से कम 7 से 8 घंटे पहले सो जाएं और सुबह फ्रेश होकर उठें. इसके लिए आप उनके बेड रूम को रात में जल्‍दी तैयार कर दें और रात में घर की रौशनी कम से कम रखें.

रात में कर लें तैयारी

सुबह की हड़बड़ी से बचने के लिए आप रात में ही तैयारी कर लें. बच्‍चे के कपड़े में प्रेस करना, लंच तैयार करना, जूते आदि को रेडी करना आदि. बच्‍चे को भी ये ही आदत डालें.

बच्‍चों से पहले आप उठें

अगर आप बच्‍चों के उठने से पहले उठ जाएंगे और तैयारियां पूरी कर लेंगे तो आपके लिए बच्‍चे को समय देने के लिए समय मिल जाएगा. अगर आप खुद उन्‍हें स्‍कूल छोड़ने जाते हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले उठकर तैयार हो जाएं.

मॉर्निंग रुटीन चार्ट

आप बच्‍चे के लिए मॉर्निंग रुटीन चार्ट बना सकते हैं. इसमें आप समय के साथ लिख सकते हैं कि कब उठना है, ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, नाश्‍ता आदि कब करना है, ड्रेस कब पहनना है, बैग कब लेना है और स्‍कूल के लिए कब निकलना है.

शांति बनाए रखें

सुबह सुबह गुस्‍सा करने या इरिटेट होने से बेहतर होगा कि आप शांति बनाए रखें. ऐसा करने से बच्‍चे और आप दोनों काम पर ध्‍यान लगा पाएंगे.

वीकेंड बनाएं स्‍पेश

आप बच्‍चों के लिए रिलैक्‍स और फन से भरा वीकएंड प्‍लान करें. ऐसा करने से वे पूरे सप्‍ताह मन लगाकर काम करेंगे और मोटिवेट रहेंगे.

