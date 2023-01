बच्चों के बेतुके सवालों से हैं परेशान, बिना गुस्सा हुए ऐसे दें स्मार्ट जवाब, तेज होगा किड्स का दिमाग

हाइलाइट्स बच्चों के सवाल पूछने पर उन्हें डांट या फटकार लगाने से बचें. ऐसे सवालों का भी सही उत्तर देने के लिए इंटरनेट की मदद लें.

How to Deal With Children Curious Questions: बचपन में ज्यादातर बच्चे काफी चीजों को लेकर क्यूरियस नजर आते हैं. ऐसे में बच्चे पेरेंट्स से कई बार ऊटपटांग सवाल (Unnecessary questions) भी पूछने लगते हैं. बच्चों के सवाल सुनकर पेरेंट्स कई बार गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें डांट कर चुप करवा देते हैं. हालांकि अगर आपका बच्चा भी बेतुके सवाल पूछता है तो गुस्सा होने की जगह कुछ खास तरीकों से जवाब देकर आप बच्चे को समझदार बना सकते हैं.

छोटे बच्चों के सवाल बेशक बेतुके होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने पर बच्चों का आईक्यू लेवल तेज होने लगता है. वहीं पेरेंट्स के डांटने पर न सिर्फ बच्चे सवाल पूछना कम कर देते हैं बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है. ऐसे में बच्चों के बेमतलब सवालों का स्मार्ट जवाब देना पेरेंट्स के सामने सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है. जानते हैं बच्चों को जवाब देने के कुछ आसान तरीकों के बारे में.

सवालों में दिलचस्पी दिखाएं

बच्चों के सामने उनके सवालों को बेतुका करार देने की कोशिश बिल्कुल न करें. इससे बच्चों का मनोबल कमजोर होने लगता है. ऐसे में बच्चे के सवाल को पूरे इंट्रेस्ट के साथ सुने और संभव हो तो बच्चों को सवालों के सही जवाब देने की कोशिश करें. इसके अलावा सवाल पूछने पर बच्चों को डांट या फटकार लगाने से बचें.

नई चीजों से रूबरू करवाएं

छोटे बच्चों के लिए दुनिया में काफी कुछ नया होता है. ऐसे में बच्चे हर चीज को बेहद एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं. वहीं आप भी बच्चों को नई-नई चीजों के बारे में बताकर उनकी जिज्ञासा को कम कर सकते हैं. इससे बच्चे हर समय कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहेंगे और कम उम्र से ही काफी स्मार्ट बन जाएंगे.

उदाहरण की मदद लें

कई बार बच्चों को लाख समझाने के बाद भी चीजें समझ नहीं आती हैं. ऐसे में बच्चे सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और आखिर में पेरेंट्स खीजकर उन्हें चुप करवा देते हैं. हालांकि बच्चों को समझाने के लिए आप उदाहण की मदद ले सकते हैं. इससे बच्चे चीजों को आसानी से समझ जाएंगे और लम्बे समय तक याद भी रख पाएंगे.

इंटरनेट पर तलाशें जवाब

बच्चों के बेमतलब सवालों के जवाब अक्सर पेरेंट्स के पास भी नहीं होते हैं. ऐसे में इंटरनेट की मदद लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इंटरनेट के जरिए आप न सिर्फ बच्चों को सही और सटीक उत्तर दे सकते हैं बल्कि कुछ एक्सट्रा जानकारी देकर भी आप उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

