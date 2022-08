इन एक्टिविटीज से बच्चों को एक्टिव बनाएं पैरेंट्स, हेल्थ को होंगे कई फायदे

हाइलाइट्स बच्चे को उसके फेवरेट म्यूजिक पर डांस करने को कहें. पैरेंट्स अपने साथ बच्चों को एक्सरसाइज करना सिखाएं.

Up And Down Activity: छोटे बच्चे उछल-कूद और शरारत करते हुए क्यूट लगते हैं. बच्चों के बौद्धिक विकास और दिमाग तेज करने के लिए यह उम्र बिल्कुल सही मानी गई है. छोटे बच्चे काफी एक्टिव होते हैं. उन्हें घूमना फिरना और नई चीजें आजमाना पसंद आता है. बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज करना बेहद जरूरी है. उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए दिन में कम से कम 30 से 60 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा होता है. खासकर जब बच्चा पूरा दिन घर में ही रहे और उसके पास शैतानी करने के अलावा कुछ न हो. ऐसे में उन्हें संभालना काफी चैलेंजिंग होता है. बच्चों को व्यस्त रखने के लिए ऐसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं जिसमें वह लंबे समय तक बिजी रहे और कुछ नया सीखने को भी मिले. बच्चों को एक्टिव रखने के लिए कुछ ऐसी ही इनडोर एक्टिविटीज के बारे में जान लेते हैं.

हाइड एंड सीक

हाइड एंड सीक बचपन में सभी ने खेला होगा. वेरीवैल फैमिली के अनुसार कई बच्चे इस खेम को खेलने के लिए उत्साहित रहते हैं तो वहीं कुछ बच्चे छिपने से डरते हैं. बच्चे का डर निकालने के लिए उसे ऐसी जगह छिपने के लिए बताएं, जहां से उसे सब दिखाई दे रहा हो. इस गेम में बच्चा काफी समय तक एंगेज रह सकता है और घर में ही छ्पने की नई-नई जगह भी तलाश लेगा. बच्चे डैम देते वक्त काउंटिंग दोहराएंगे जिससे उन्हें लर्न कराने में भी मदद मिलेगी.

डांस

बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कराने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है डांस. टोडलर्स स्वाभाविक रूप से म्यूजिक पसंद करते हैं और उस पर बॉडी मूवमेंट भी करना अच्छा लगता है. जब भी बच्चा बोर होता हुआ नजर आए तो उसका फेवरेट म्यूजिक चला दीजिए और उसे एक्टिविटी करने के लिए छोड़ दें. बच्चे को एंटरटेन करने के लिए बच्चों की डांस पार्टी भी प्लान की जा सकती है.

ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज

यदि परिवार के सदस्य मिलकर एरोबिक्स या योगा करते हैं तो बच्चे को भी उसमें शामिल करें. हो सकता है कि बच्चा एक्सरसाइज करने में इंट्रेस्ट न दिखाए, ऐसे में एक्सरसाइज को गेम की तरह करना होगा जिससे वह इंस्पायर हो सके. बच्चे के साथ जंपिंग, रनिंग और एरोबिक्स की जा सकती है.

बैलेंसिंग

बैलेंसिग एक बेहतरीन फिजिकल एक्टिविटी के अलावा बच्चे की स्किल को बिल्डअप करने में मदद कर सकती है. इससे बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है और गिरने का डर भी कम हो जाता है. इस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चे के सिर पर हल्की बुक्स या बैग रखें और उसे इसे बिना गिराए चलने के लिए ​कहें. ऐसा करने में बच्चा पूरा ध्यान लगाएगा और बेहतर परफॉर्म करेगा.

