7 तरीकों से लगाएं बच्चों में तनाव का पता, आसान पेरेंटिंग टिप्स करें फॉलो, मिनटों में स्ट्रेस फ्री हो जाएगा बच्चा

हाइलाइट्स बच्चे के स्ट्रेस का पता लगाने के लिए आप उससे दिनचर्या के बारे में पूछ सकते हैं. बच्चे की एक्टिविटीज को नोटिस करके आप बच्चे का स्ट्रेस लेवल नाप सकते हैं.

How to Check Stress in Children: आजकल बच्चे काफी कम उम्र में तनाव का शिकार हो जाते हैं. कई बार माता-पिता भी बच्चों के स्ट्रेस से पूरी तरह अंजान रहते हैं. वहीं तनाव के कारण डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी बच्चों में आम हो जाती हैं. ऐसे में इस बात पर गौर करना जरूरी है कि कहीं आपका बच्चा तो स्ट्रेस (Stress) नहीं ले रहा है. अगर आप चाहें तो 7 आसान टिप्स की मदद से बच्चों के स्ट्रेस का पता लगा सकते हैं. तो आइए जानते हैं बच्चों में स्ट्रेस लेवल चेक करने के कुछ आसान टिप्स.

बच्चे से सवाल करें

अगर आपको शक है कि आपका बच्चा तनाव में है. तो ऐसे में उससे सीधे स्ट्रेस का कारण पूछने से बचें. इससे बच्चा आपको सच बताने में संकोच करेगा. वहीं बच्चे से दिनचर्या के बारे में सवाल पूछकर आप उसकी फीलिंग्स का अंदाजा लगा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 7 तरीकों से लगाएं बच्चों के तेज दिमाग का अंदाजा, मिनटों में चलेगा पता, जानें शार्प माइंड किड्स की खासियत

एक्टिविटी पर ध्यान दें

बच्चे का स्ट्रेस लेवल टेस्ट करने के लिए आप उसकी एक्टिविटीज को नोटिस कर सकते हैं. ऐसे में अगर बच्चा अपनी फेवरेट हॉबी से दूरी बनाता है या फिर बच्चे का स्वाभाव चिढ़चिढ़ा और गुस्सैल नजर आता है. तो आपका बच्चा तनाव का शिकार हो सकता है.

बच्चे के साथ समय बिताएं

बच्चे के साथ समय बिताकर भी आप स्ट्रेस की पहचान कर सकते हैं. ऐसे में बच्चे से बातें करें और उनसे मन की बात जानने की कोशिश करें. ऐसा करने से बच्चा आपके क्लोज आएगा और आपसे सारी बातें शेयर करने लगेगा.

बच्चे को मोटिवेट करें

कई बार गलती होने पर बच्चा डरा सहमा रहता है. जिसके चलते बच्चे को स्ट्रेस होने लगता है. ऐसे में बच्चे के साथ प्यार से पेश आएं और उन्हें मोटिवेट रखने की कोशिश करें. जिससे बच्चा स्ट्रेस कम लेगा और आपसे बिना डरे अपनी गलतियां भी बता सकेगा.

ध्यान से सुने बात

बच्चे की कोई आदत पसंद ना आने पर उसे डांटने से बचें. इससे बच्चे का स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है. ऐसे में बच्चे की हर बात को ध्यान से सुने. साथ ही बच्चे की गलत आदतों को सुधारने के लिए उन्हें प्यार से बिठाकर समझाएं.

ये भी पढ़ें: फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है बच्चा, 7 पेरेंटिंग टिप्स करें फॉलो, नहीं होगी परेशानी और शानदार बीतेगा दिन

बच्चे की हेल्प मांगे

बच्चे को तनाव मुक्त रखने में पेरेंट्स उसकी मदद कर सकते हैं. ऐसे में बच्चे से घर के कामों में हेल्प मांगे. साथ ही बच्चे को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखने की कोशिश करें. इससे बच्चा आपके क्लोज आएगा और तनाव से जुड़ी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा.

गुस्सा करने से बचें

बच्चे को स्ट्रेस में देखकर गुस्सा बिल्कुल ना करें. इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए गुस्सा आने पर सबसे पहले गहरी सांस लें. फिर बच्चे को प्यार से बिठाकर समझाएं. इससे बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Child Care, Lifestyle, Parenting