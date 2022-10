Mental Health: कहीं आपके बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत तो नहीं? जानें ये 7 बड़े संकेत

Does your child need Attention: दुनियाभर में सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ्य और खुश रहें. पिछले कुछ वक्त में हमारी बदलती जीवनशैली का बड़ों के साथ साथ बच्चों के जीवन पर भी पड़ा है. बच्चे मासूम और शांत स्वभाव के होते हैं. वे अपनी शारीरिक परेशानियों के बारे में तो बात कर लेते हैं लेकिन मानसिक परेशानियों को वे अपने माता पिता को ठीक से नहीं समझा पाते. ऐसे में कई बार माता पिता का रोल काफी अहम हो जाता है. कई बार बच्चों को हमारी ज्यादा जरूरत होती लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बच्चा धीरे धीरे तनाव में आ जाता है.

ओनलीमायहेल्थ के अनुसार कई बार इस भागमभाग जिंदगी में हम बच्चों को वो समय नहीं दे पाते जिसकी उन्हें जरूरत होती है और ऐसी परिस्थिति में बच्चा मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है. हालांकि कुछ ऐसे संकेत हैं जिनकी मदद से बच्चों की मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है और यह भी पता चलता है कि बच्चों की कब हमारी ज्यादा जरूरत है…

चिंतित महसूस करना

यदि आपका बच्चा सामान्य रूप से बाहर जाता है लेकिन वह बाहर जाने के बाद यदि चिंतित महसूस कर रहा है या फिर उसका मन दूसरे लोगों के साथ नहीं लगता तो यह एक संकेत है कि उसे आपके ध्यान की ज्यादा जरूरत है. बच्चों को ऐसा लग सकता है कि उन्हें आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा की जरूरत है और इसलिए वे दूसरों से पीछे हट रहे हैं.

अभिनय करना

स्कूल या घर में अभिनय करने का उद्देश्य खुद को प्रकट करने के लिए होता है. यह कई तरह से हो सकता है, जैसे- स्कूल में अभिनय करना, भाई-बहन से झगड़ा करना, पहले से ज्यादा नखरे करना. यदि आपके बच्चे के अनुरूप यह कार्य नहीं हैं तो यह संकेत है कि आपको उसे ज्यादा समय देने की जरूरत है.

व्यवहार में बदलाव

बच्चों की मानसिक स्थिति का सबसे पहले पता उनके व्यवहार से ही चलता है. सबसे जरूरी कि अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर बनाए रखें. अगर वह अकेले रहने की कोशिश करता है, बात-बात पर गुस्सा करता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह किसी न किसी तरह से मानसिक रूप से परेशान है. अगर आपके बच्चे में कुछ ऐसा नजर आता है जो वह पहले नहीं करता था तो आपको उस पर पहले से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

जरूरत से ज्यादा करीब आने की कोशिश करना

यदि आपका बच्चा असमान्यरूप से आपके पास समय ज्यादा बिताने कोशिश करता है तो यह संकेत है कि वह आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है. जब आप दूसरों से बात करते हैं या दूसरे जरूरी काम में लगे होते हैं तो भी वे आपके पास आने की कोशिश करते हैं. यह इस बात का संकेत है कि बच्चों को आपकी जरूरत है.

दूसरों से ईर्ष्या होना

यदि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से ईर्ष्या करता है या फिर अपने ही भाई बहन से उसे जलन महसूस होती है तो यह संकेत है कि आपको उस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. यह लक्षण कई बच्चों में देखने को मिल सकता है.

छोटी से बात पर रोना और दुखी होना

अक्सर बच्चे अपने आपक को उपेक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं. अगर बच्चा छोटी छोटी सी बात पर रोने लगता है या फिर हर समय उदास रहता है और अकेले रहने की कोशिश करता है तो आपको बच्चे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

हमेशा ही स्वीकृति की मांग

यदि आपका बच्चा हमेशा स्वीकृति चाहता है, चाहे वह आपसे, उनके दोस्तों से, या यहां तक ​​कि अजनबियों से भी हो, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

