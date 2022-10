हाइलाइट्स दिवाली के पहले और बाद के दिनों तक घर में एयर प्‍यूरिफायर का इस्‍तेमाल करें. बच्‍चों के रूम के आसपास तेज लाइट, दीये, मोमबत्तियां आदि ना लगाएं.

Tips To Protect Your Baby From Smoke And Noise Pollution: दिवाली खुशियों का त्योहार है जिसे लोग रोशनी और मिठाइयों के साथ सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली के दिन पटाखों का इस्‍तेमाल वैसे तो कई राज्‍यों में बैंड कर दिया गया है लेकिन कई लोग पटाखों के बिना दिवाली सेलिब्रेशन अधूरा मानते हैं. ऐसे में अगर आप अभी-अभी मां बनी हैं और आप अपने न्‍यू बॉर्न बेबी को दिवाली के शोर और पटाखों के धुएं से प्रोटेक्‍ट करना चाहती हैं तो यहां हम आपको इसके 6 उपाय बता रहे हैं.

बता दें कि छोटे बच्‍चों की सेहत के लिए पटाखों से होने वाले शोर और पॉल्‍यूशन काफी हानिकारक होते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप इन बातों को जरूर फॉलो करें.

दिवाली के धुएं और शोर से इस तरह बचाएं

तेज रोशनी से बचें

दिवाली को ‘रोशनी का त्योहार’ के रूप में जाना जाता है और इस दिन दीये जलाकर व घर को दीयों की रोशनी से सजाकर मनाया जाता है लेकिन अगर आपका बच्‍चा बहुत छोटा है तो बच्चे के कमरे में तेज रोशनी के प्रयोग से ना करें. बच्चे तेज रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं और दीयों या अगरबत्ती की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं. उन्हें बच्चे की पहुंच के भीतर न रखें.

एयर प्‍यूरीफायर का करें इस्‍तेमाल

पटाखों से होने वाले प्रदूषण से जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. ये शिशुओं के लिए अधिक हानिकारक हो सकते हैं. स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पैदा होने के एक महीने के भीतर वायु प्रदूषण के कारण 116,000 शिशुओं की जान चली गई. इसलिए, दिवाली से पहले और बाद में कुछ दिनों के लिए बच्चे को घर के अंदर रखें और एयर प्यूरीफायर जरूर लगाएं.

पटाखे फोड़ने से बचें

किसी भी तरह के पटाखे फोड़ने से बचें लेकिन अगर आप एक दो पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो ऐसे पटाखे चुनें जो तेज आवाज न करते हों.

बच्‍चों को अकेला ना छोड़ें

वैसे तो दिवाली के दिन लोगों का आना जाना लगा होता है, ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही बच्‍चों के लिए खतरनाक हो सकती है. ऐेसे में बच्‍चों को अकेला ना छोड़ें और उन पर नजर रखें.

कॉटन बड का करें इस्‍तेमाल

छोटे बच्‍चों को शोर से बचाने के लिए आप उनके कान में कॉटन को गोल गोल कर बॉल बनाएं और उनके काम में डाल दें. इससे वे शोर से बचे रहेंगे.

धुएं से बचाएं

अगर वातावरण में धुआं है तो बेहतर होगा कि आप विंडो बंद रखें.

