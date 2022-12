बच्चों को ज्यादा न पीने दें सोड़ा, फैटी लिवर का बढ़ सकता है खतरा ! जानें जरूरी बातें

हाइलाइट्स बच्‍चों को सोडा की जगह हेल्‍दी ड्रिंक्‍स देनी चाहिए. सोडा डाइजेस्टिव सिस्‍टम को कमजोर बना सकता है.

How TO Reduce Soda Intake In Kids: सोडा या कोल्‍ड ड्रिंक पीना इन दिनों स्‍टेट्स सिंबल माना जाता है. कई लोगों को सोडे का सेवन करना बेहद पसंद होता है, जिसमें बच्‍चे भी इस आदत से अछूते नहीं हैं. बच्‍चों की पार्टी हो या पिकनिक सभी जगह बच्‍चों को बिना हिचकिचाहट सोडा या स्‍ट्रॉन्‍ग कोल्‍ड ड्रिंक्‍स ऑफर की जाती हैं. यही वजह है कि बच्‍चों में पिछले कुछ सालों में फैटी लिवर की समस्‍याएं काफी बढ़ी हैं. सोडा का अधिक सेवन सिर्फ लिवर के लिए ही नहीं बल्कि हड्डियों और पेट के लिए भी हानिकारक हो सकता है. सोडा में फ्रक्‍टोज की अधिक मात्रा होती है जो लिवल को डैमेज कर सकती है. ये नॉन एल्‍कोहल प्रोडक्‍ट्स में ज्‍यादा होता है. फ्रक्‍टोज का सेवन करने से बच्‍चों के लिवर में सूजन, सिरोसिस और लिवर कैंसर होने की संभावना भी बढ़ सकती है. बच्‍चों की इस आदत को छुड़ाने के लिए ये टिप्‍स अजमाए जा सकते हैं.

मोटापे से बचाएगा नींबू पानी

बच्‍चे को किसी भी ठंडी चीज का सेवन करना पसंद होता है ऐसे में उन्‍हें सोडे की जगह नींबू पानी ऑफर किया जा सकता है. मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार बच्‍चों को कोल्‍ड ड्रिंक या सोडा पीना पसंद होता है. अधिक सोडे का सेवन करने से बच्‍चों में मोटापे की समस्‍या भी बढ़ सकती है. इसलिए जरूरी है कि उन्‍हें कोई अन्‍य ऑप्‍शन दिया जाए.

लिवर को हेल्‍दी रखेंगे शेक

बच्‍चों के लिवर को हेल्‍दी रखने के लिए उन्‍हें सोडा की जग‍ह शेक दिया जा सकता है. बच्‍चों को सोडे का पंजिम टेस्‍ट अधिक भाता है इसलिए उन्‍हें ऐसी चीजों से बने शेक ऑफर करें जिसका स्‍वाद थोड़ा टेंगी और पंजिम हो. जैसे कि बच्‍चों को कीवी, स्‍ट्रॉबेरी और चेरी का शेक दे सकते हैं. ये हेल्‍दी भी हैं और सोडे की कमी को भी पूरा कर सकते है.

पेट को आराम देगी आइस टी

आइस टी टीनएजर्स को दी जा सकती है. आइस टी में कैफीन की मात्रा कम होती है और ये डाइजेस्टिव सिस्‍टम पर भी किसी प्रकार का नकारात्‍मक प्रभाव नहीं डालती. बच्‍चों को अधिक शुगर देने की बजाय इसमें शहद या मैपल सीरप का प्रयोग किया जा सकता है. सोडा का अधिक प्रयोग करने से बच्‍चों में लिवर डिजीज होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है. बच्‍चों को सोडा की जगह अन्‍य हेल्‍थ ड्रिंक्‍स दिया जा सकता है, जो उनकी हेल्‍थ पर बुरा प्रभाव न डाल सकें.

