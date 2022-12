हाइलाइट्स केला बच्‍चों के लिए बेस्‍ट इवनिंग स्‍नैक्‍स हो सकता है. सोने से एक घंंटे पहले उन्‍हें एक ग्‍लास दूध पिलाएं.

Foods To Help Child Better Sleep: छोटे बच्चों को सुलाना चुनौतीपूर्ण है. बच्‍चे दिन भर खेलते कूदते हैं और उनका एनर्जी लेवल रात में खाने के साथ दोबारा से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वे रात के वक्‍त गहरी नींद नहीं ले पाते और उन्‍हें सोने में दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता है. बच्‍चों के साथ साथ माता पिता के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग और निराशाजन हो सकता है. हालांकि इस उम्र में बच्‍चों की ये समस्‍या काफी आम है. लेकिन आप उनके खान पान में बदलाव लाकर रात में उन्हें अच्‍छी नींद सुला सकते हैं. यही नहीं, वे हेल्‍दी भी रहेंगे और उनका पेट भारी भी नहीं होगा. तो आइए जानते हैं कि बच्‍चों की बेहतर नींद के लिए उन्‍हें रात के समय क्‍या खिलाकर सुलाना अच्‍छा रहता है.

हेल्‍दीवेल्‍दीविडा के मुताबिक, अगर बच्‍चों के डाइट में उन चीजों को शामिल किया जाए जिसमें ट्राइप्‍टोफोन और मेलाटॉनिन तत्‍व मौजूद होता है तो ये बच्‍चों को रात में रिलैक्‍स करने और गहरी नींद लाने में मदद करता है. यह एक हार्मोन है जो शरीर को नेचुरल तरीके से सुलाने में असरदार है.

बेहतर नींद के लिए बच्‍चों को खिलाएं ये चीजें

केला

केला बच्‍चों के लिए बेस्‍ट इवनिंग स्‍नैक्‍स हो सकता है. इसमें मेलाटोनिन और नींद को बढ़ावा देने वाले ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन – दोनों नींद लाने वाले हार्मोन को एक्टिव करने का काम करते हैं. इसके अलावा, इसमें अल्‍कालाइजिंग इफेक्‍ट भी होता है जो शरीर को रिलैक्‍स करने में मदद करता है.

दूध से बने प्रोडक्‍ट

डेयरी प्रोडक्‍ट जैसे दही, दूध, पनीर आदि में ट्रिप्टोफैन होता है, जो एक एमिनो एसिड है. यह शरीर को न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के उत्पादन में मदद करता है. इसके अलावा इनमें कैल्शियम भी होता है, जो शरीर को ट्रिप्टोफैन प्रोसेस में मदद करता है और स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का अधिक उत्पादन करता है.

ये भी पढ़ें: शिशुओं को नहीं होगी डायपर रैश की समस्या, बस खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

चेरी और किवी

अगर आप बच्‍चे को चेरी काटकर बीज निकाल कर दें तो ये भी अच्‍छी नींद लाने में मदद करता है. इसमें हाई मेलोटीन होता है जो एक बेहतरीन एंटीऑक्‍सीडेंट भी होता है. यह बच्‍चों को खुश रखने और रिलैक्‍स करने वाले हार्मोन के प्रोडक्‍शन में दद करता है. वहीं, अगर सोने से 1 घंटे पहले किवी खाने के लिए दिया जाए तो इसमें मौजूद पोटैशियम मसल्‍स को रिलैक्‍स करता है और जल्‍दी सोने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: Parenting Tips: इन तरीकों से करें छोटे बच्चों की देखभाल, कम बजट में जरूरतें होंगी पूरी

Tags: Food, Lifestyle, Parenting