Get Your Home Ready for New Born Baby: न्‍यू पेरेंट्स के लिए अपने बच्‍चे को पहली बार घर ले जाना एक्‍साइटमेंट से भरा अनुभव होता है. अपने बच्चे को घर लाने का अनुभव दुनिया की सबसे कीमती भावनाओं में से एक कहा जा सकता है. हालांकि पैरेंट्स बनने के साथ ही जिम्‍मेदारियां भी काफी बढ़ जाती हैं. मसलन, बच्‍चे को बीमारियों से बचाना, उसे सेफ फील कराना, पोषण से भरपूर रखना आदि. ऐसी ही एक जिम्‍मेदारी होती है बच्‍चे के आने से पहले अपने घर को रेडी कर लेना. अगर आप बच्‍चे के आने से पहले उसका बेड, कपड़े, बेबी प्रोडक्‍ट, फर्नीचर आदि को घर में सेट कर लेंगे तो आपको अपने नन्‍हें मेहमान की परवरिश में काफी आसानी हो जाएगी. तो आइए जानते हैं कि बच्‍चे के जन्‍म से पहले किस तरह की तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए.

बच्‍चे के जन्‍म से पहले कर लें ये तैयारियां

एक्‍सपर्ट से लें राय

अगर आपके आसपास कुछ ऐसे दोस्‍त रिश्‍तेदार हैं जो पहले ही माता पिता बन चुके हैं तो उनसे आप बेबी केयर से जुड़ी सलाह ले सकते हैं. यही नहीं, आप बेबी केयर सेंटर में चलने वाली पेरेंटिंग क्‍लास भी ले सकते हैं. ऐसा करने से आप हर तरह से खुद को बच्‍चे के लिए तैयार कर पाएंगे.

घर को बनाएं सेफ

बच्‍चे की सेफ्टी के लिए आपको पहले से ही तैयारियां कर लेना बेहतर होता है. मसलन, बिस्‍तर से बच्‍चा गिरे नहीं इसके लिए आप स्‍पेशल बेड ले सकते हैं, हाइजीन बेहतर रखने के लिए एक्‍स्‍ट्रा बेडशीट आदि रख सकते हैं, प्‍लग आदि को ब्‍लॉक कर सकते हैं आदि

रूम को बनाएं स्‍पेशल

लेबर रूम में जाने से पहले बेहतर होगा कि आप अपने रूम को बेबी केयर फ्रेंडली बना लें. मसलन, फीडिंग के लिए एक हैडल वाला चेयर या सोफा रखें, छोटे-छोटे कपड़ों के लिए दराज वाले आलमीरा या बॉक्‍स रखें. बेड के आसपास ऐसे टेबल रखें जिस पर आप अधिक से अधिक सामान रख सकें.

बेबी केयर प्रोडक्ट्स

डॉक्‍टर की सलाह पर आप पहले से ही बेबी केयर प्रोडक्‍ट को घर पर सजा लें. मां बनने के बाद हो सकता है कि आपके पास बाहर जाने के लिए वक्‍त ना मिले. ऐसे में जहां तक हो सके, हर चीज पहले से ही घर में सजा कर रखें. जहां तक हो सके नेचुरल प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल करें.

गेस्‍ट के लिए रहें तैयार

घर में बच्‍चा आने की खुशी में परिवार दोस्‍त मिलने आते रहते हैं. ऐसे में आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं. बेहतर होगा कि आप पहले कुछ हफ्तों में विज़िटर्स को न ही बुलाएं. लेकिन अगर वे आ जाएं तो इसकी तैयारी पहले से ही रखें. मसलन, गेट पर जूते खोलने की व्‍यवस्‍था, सैनेटाइजर का इस्‍तेमाल आदि.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

