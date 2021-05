अगर बच्चा न पहने मास्क, तो पहनने के लिए इस तरह से करें तैयार

कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में उसके नए स्ट्रेन आने की बात *भी सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार कोरोना का ये नया स्ट्रेन बच्चों की सेहत को खासा नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान पहले से भी ज्यादा रखा जाये (Safety of children should be taken). बच्चों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए (To protect children from corona) घर के अंदर भी मास्क लगाने की आदत डालें तो बेहतर होगा. हालांकि बहुत सारे बच्चे मास्क लगाने के लिए आसानी से राजी नहीं होते हैं. ऐसे में पेरेंट्स के लिए बच्चों को समझाना काफी मुश्किल होता है. लेकिन बच्चे की सुरक्षा के लिए (For child safety) मास्क पहनने की आदत डलवाना बेहद ज़रूरी है. इसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.बच्चा अगर छोटा है और मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको मारे या डांटें नहीं बल्कि प्यार से समझाएं. उसको समझाएं कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है. अगर वो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता है तो उसको बोलें कि मास्क न पहनने से बुखार आ सकता है या कहें चोट लग सकती है. बच्चे बाकी चीजें समझें या न समझें लेकिन चोट और बुखार का मतलब समझते हैं.बच्चा अगर छोटा है और मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो आप उसको उस चीज का लालच दें जो वो पसंद करता है. हालांकि बच्चे को लालच देकर काम करवाने के आदत ठीक नहीं है लेकिन बच्चे की सुरक्षा के मद्देनज़र उसको मिठाई, चीज या किसी खिलौने का लालच दिया जा सकता है.वैसे तो कहा जाता है किसी भी बात के लिए बच्चे को डराना उसके मानसिक स्वास्थ पर नकारात्मक असर डालता है. लेकिन बात जब बच्चों की ज़िंदगी और उनकी सुरक्षा की हो तो ये चांस लिया जा सकता है. हालांकि यहां डराने का मतलब मार या डांट से नहीं है. बच्चे को बड़े-बुज़ुर्ग जो उनके साथ रहते हों, उनकी तबियत का हवाला देकर डराया जा सकता है. अगर आपके रोने का बच्चे पर असर होता है तो उसको रोकर भी दिखाया जा सकता है. ये भी कहा जा सकता है की मास्क न लगाने से बाबा पकड़ ले जायेगा. जिससे वो मास्क पहनने के लिए तैयार हो सके.बच्चों में मास्क पहनने की आदत डलवाने के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स और घर के बाक़ी सदस्य भी घर में मास्क पहनने की आदत डालें. तभी वो बच्चों को मास्क पहनने के महत्त्व को समझा सकेंगे और उनकी आदत डलवा सकेंगे. बच्चे उस काम को दोहराना पसंद करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं.मास्क पहनने के साथ ही बच्चों को हाथ धोते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए भी समय-समय पर समझाते और बताते रहना चाहिए. जिससे उनमें ये आदतें आ सकें.