परफॉर्मेंस प्रेशर से बढ़ सकता है बच्चों का ब्लड प्रेशर, इन तरीकों से कॉन्फिडेंस करें बूस्ट

हाइलाइट्स परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से बच्‍चे का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. बीपी सामान्‍य रखने के लिए बच्‍चे की फिजिकल एक्टिविटी बनाएं.

How To Boost Up The Child: आगे बढ़ना, दूसरों के सामने अच्‍छा परफॉर्म करना और बेहतर स्‍कोर करने का प्रेशर लगभग सभी बच्‍चों को होता है. ऐसे में बच्‍चों की हार्ट बीट बढ़ना और एंजाइटी जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं. अत्यधिक तनाव और डर की वजह से बच्‍चों में ब्लड प्रेशर की समस्‍या हो सकती है. जी हां, कई बच्‍चों को परफॉर्मेंस से पहले हाई बीपी की समस्‍या भी हो सकती है. इसका मुख्‍य कारण मोटापा, तनाव, अनहेल्‍दी लाइफस्‍टाइल, नमक और चीनी का अत्‍यधिक प्रयोग है. हाई बीपी की वजह से किडनी प्रॉब्‍लम, हार्ट अटैक, स्‍ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है. बच्‍चे में हाई बीपी उम्र के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. टीनेजर्स में 130/80 से ऊपर का लेवल हाई बीपी माना जाता है. परफॉर्मेंस के दौरान बच्‍चों के बीपी को कंट्रोल करने के लिए उन्‍हें बूस्‍टअप करना बेहद जरूरी है. सभी पैरेंट्स कुछ टिप्स अपनाकर बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं.

Eye Pain: कंप्यूटर या मोबाइल देखने से आंखों में होता है दर्द, तो अपनाएं यह 4 घरेलू उपचार

बच्‍चों पर न बनाएं दबाव

हर बच्‍चे की क्षमता अलग-अलग होती है. कोई दूसरों के सामने बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो किसी को स्‍टेज पर जाने में झिझक महसूस होती है. हेल्‍थ शॉट्स के अनुसार बच्‍चे की परफॉर्मेंस और करियर को लेकर पैरेंट्स काफी चिंतित रहते हैं जिस वजह से बच्‍चे पर परफॉर्म प्रेशर बढ़ने लगता है. प्रेशर की वजह से ही बच्‍चे का बीपी हाई हो सकता है. ऐसे में बच्‍चे को बूस्‍टअप करें न कि उसपर दबाव बनाएं. उसे यकीन दिलाएं कि वह अच्‍छा परफॉर्म कर सकता है.

माइंड करें डायवर्ट

एग्‍जाम की परफॉर्मेंस हो या फिर स्‍टेज परफॉर्मेंस बच्‍चों में तनाव और एंग्‍जाइटी के लक्षण देखे जा सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि बच्‍चे का माइंड डायवर्ट किया जाए. माइंड डायवर्ट करने के लिए बच्‍चे को वॉक पर ले जाएं या उसके साथ उसका फेवरेट स्‍पोर्ट्स खेलें. बच्‍चे का तनाव कम करने के लिए उससे बातें करना भी फायदेमंद हो सकता है.

Balck Salt Benefits: कई रोगों का इलाज है ‘काला नमक’, जानें इसके हेल्थ बेनिफिट्स

लाइफस्‍टाइल में करें सुधार

वर्तमान में बच्‍चों की लाइफस्‍टाइल काफी अनहेल्‍दी होती जा रही है. बच्‍चे हेल्‍दी फूड की जगह जंक फूड खाना पसंद करते हैं. मोबाइल और टीवी के आगे घंटों बैठे रहते हैं जो उनकी हेल्थ पर नकारात्‍मक प्रभाव डाल रहा है. बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि बच्‍चे की लाइफस्‍टाइल में सुधार किया जाए. बच्‍चे के रुटीन में योगा, एक्‍सरसाइज और स्‍पोर्ट्स को शामिल करें साथ ही उन्‍हें हेल्‍दी फूड खाने के लिए प्रोत्‍साहित करें. ऐसा करने से तनाव कम होगा और बच्‍चा सही ढंग से फोकस कर पाएगा.

Tags: Child Care, Lifestyle, Parenting