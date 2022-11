पैरेंट्स और बच्चों के रिश्ते में दूरियां आने पर फॉलो करें ये टिप्स, जिंदगीभर अटूट रहेगा बॉन्ड

हाइलाइट्स हेल्‍दी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि आप बच्चों को खूब प्यार करें. जब आप उनकी बातों को सुनते हैं तो आपके बीच गहरा कनेक्‍शन बनता है.

How To Keep Parent Child Relation Strong: कुछ ऐसे हालात होते हैं, जब माता-पिता को ना चाहते हुए भी बच्‍चों के प्रति कुछ सख्‍त कदम उठाने पड़ते हैं या उनकी कुछ बातों को अस्‍वीकार करना पड़ता है. ऐसे हालात में पैरेंट्स और बच्चों के बीच दूरियां बढ़ने का खतरा रहता है. ऐसे में पैरेंट्स कई बार सही परवरिश ना करने का पछतावा भी करने लगते हैं. साइकोथेरेपिस्‍ट एमिली एच. सैंडर ने अपने सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर कई बातें बताईं. उन्होंने बताया कि ऐसे हालातों से उबरने के लिए बेहतर होता है कि माता पिता अपने बच्‍चों से खुलकर बात करें और उन्‍हें बड़े होने से पहले अपने निर्णयों को लेकर साफ जानकारी दें.

बड़े होने से पहले बच्‍चों को बताएं ये जरूरी बातें

– तब मैं ऐसे हालात में नहीं था कि हर चीज दे पाता. अगर नहीं दे पाया तो उसके लिए सॉरी बेटा.

– मैं उस वक्‍त तो नहीं आपकी बात सुन पाया, लेकिन अभी मैं आपकी वो बात सुनना चाहता हूं.

– हो सकता है कि मैने कुछ गलत निर्णय लिये हों.

– हो सकता है कि मेरे कुछ पैरेंटिंग डिसीजन आपको बुरे लगे हों. अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप मुझसे इस विषय पर बात कर सकते हैं.

– मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं.

– मैं चाहता हूं कि तुम्‍हारे और मेरे बीच का रिश्‍ता अच्‍छा रहे.

– मुझे तुम पर गर्व है.

– आई लव यू.

पॉजिटिव पैरेंटिंग के तरीके

प्‍यार दिखाएं- हेल्‍दी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि आप उन्‍हें अधिक से अधिक प्‍यार दर्शायें. ऐसे में आप उन्‍हें दुलारें और एक अच्‍छा स्‍पर्श दें. यह उनके न्‍यूरोलॉजिकल हेल्‍थ के लिए भी फायदेमंद होता है.

नियम बनाएं- घर में आप कुछ नियम बनाएं और कुछ बाउंड्री सेट करें. ये नियम आपके बच्‍चे के बेहतर परवरिश में काफी काम आएंगे. ऐसे में आप अपने बच्‍चे से इस विषय पर बात करें और उन्हें इस बारे में समझा दें.

बात को सुनें और समझने का करें प्रयास- जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आपके बीच एक गहरा कनेक्‍शन बनता है. ऐसे में आप अपने बच्‍चे फीलिंग को नजरअंदाज ना करें और उन्‍हें बतायें कि आप हमेशा उनकी मदद करेंगे.

इन बातों को भी करें फॉलो

–आप साथ में खेलने के लिए समय निकालें.

-रोज 10 मिनट साथ में बात करें और सुनें.

-साथ में खाएं और एक अच्‍छा वक्‍त गुजारें.

