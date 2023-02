बच्चे को रूटीन हेल्थ चेकअप से लगता है डर, 5 तरीकों की लें मदद, आसानी से करवा लेगा सभी टेस्ट

हाइलाइट्स चेकअप के दौरान बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए फोन पर कार्टून दिखा सकते हैं. बच्चे का हौसला बढ़ाकर आप उसे हेल्थ चेकअप के लिए आसानी से राजी कर सकते हैं.

Routine Health Check up Tips For Kids: बच्चों का खास ख्याल रखने के लिए पेरेंट्स हर मुमकिन कोशिश करते हैं. ऐसे में ज्यादातर माता-पिता बच्चों को न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट देने से लेकर समय-समय पर हेल्थ चेकअप (Health check up) करवाना भी नहीं भूलते हैं. हालांकि कई बार बच्चे टेस्ट करवाने से घबराने लगते हैं. ऐसे में कुछ आसान तरीकों की मदद से आप बच्चों को कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं. जिससे बच्चे बिना डरे मिनटों में जांच करवा लेंगे.

बच्चों के रूटीन हेल्थ चेकअप में ब्लड टेस्ट और स्कैनिंग जैसे कई टेस्ट होते हैं. ऐसे में कई बच्चे चेकअप के लिए अस्पताल का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं. तो आइए हम आपको बताते हैं बच्चों को चुटकियों में कंवेन्स करने के टिप्स, जिसे फॉलो करके आप बच्चों के डर को आसानी से छूमंतर कर सकते हैं.

बच्चे को बिजी रखें

बच्चे का हेल्थ चेकअप करवाते समय आप उसे बिजी कर सकते हैं. ऐसे में बच्चे का एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करें. वहीं आप बच्चे को फोन में उसका फेवरेट कार्टून दिखा सकते हैं. इससे बच्चा चेकअप पर ध्यान नहीं देगा और आप आसानी से टेस्ट करवा सकेंगे.

पॉजिटिव रहें पेरेंट्स

कई बार बच्चा पेरेंट्स का सीरियस फेस देखकर भी डर जाता है और हेल्थ चेकअप करवाने से घबराने लगता है. ऐसे में बच्चे के सामने खुद को शांत और पॉजिटिव रखने की कोशिश करें. साथ ही चेकअप के बाद ट्रीट देने या तरीफ करने जैसे टिप्स अपनाकर आप बच्चे को खुश कर सकते हैं.

बच्चे का ख्याल रखें

रूटीन हेल्थ चेकअप करवाने से पहले बच्चे की खास देखभाल करना ना भूलें. ऐसे में बच्चे को भरपूर नींद लेने से लेकर हेल्दी डाइट सर्व करने की कोशिश करें. साथ ही चेकअप के दौरान बच्चों को ढीले कपड़े पहनाएं. जिससे ब्लड टेस्ट के समय खून निकालने में दिक्कत नहीं होगी.

बच्चों के पास रहें

कई बार बच्चों को घबराता देखकर पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़ कर बाहर निकल जाते हैं. ऐसे में बच्चे ज्यादा डर सकते हैं. इसलिए हेल्थ चेकअप करवाते समय बच्चों के पास मौजूद रहें और उनका हौसला बढ़ाना ना भूलें.

बच्चों की हेल्थ को नोटिस करें

हेल्थ चेकअप करवाने के बाद कई बार बच्चों की बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट होने के भी चांसेस रहते हैं. ऐसे में चेकअप के बाद 15-20 मिनट तक हॉस्पिटल में रहें और कोई रिएक्शन ना होने पर ही बच्चे को लेकर बाहर निकलें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

