How To Make Kids Sleep Early At Night: अक्‍सर पैरेंट्स की परेशानी होती है कि बच्‍चे देर रात तक जागते हैं और उन्‍हें बिस्‍तर पर भेजने के बाद भी वे करवट बदलते रहते हैं. नींद ना आने की शिकायत इन दिनों काफी आम होती जा रही हैं. ऐसे में उन पैरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है जो दिनभर मेहनत करते हैं और थके हारे जल्‍द से जल्‍द अपने बिस्‍तर पर आराम करना चाहते हैं. रात के वक्‍त बच्‍चों को नींद ना आने की कई वजहें हो सकती हैं. अगर आप इन वजहों को जानें और इसका निदान निकालें तो यकीन मानिए आपका बच्‍चा सही समय पर अपने बिस्‍तर पर जाकर सो जाएगा.

सोने से 2 घंटे पहले खाना खिला दें

एडिट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, सोने से करीब दो या तीन घंटे पहले बच्‍चे को खाना खिला दें. अगर आप उन्‍हें देर रात खाना खिलाते हैं तो यह उनके पाचन क्रिया को एक्टिव रखता है और उन्‍हें नींद नहीं आती है. विशेष रूप से कैफीन या चीनीयुक्त खाने की चीजें अगर आप उन्‍हें रात में खाने के लिए दे रहे हैं तो इनकी वजह से भी उनके सोने का साइकल खराब होगा.

सोने से पहले दें गर्म दूध

अगर बच्‍चे को रात में भूख लग जाए तो आप बिस्‍कुट आदि के बजाय उन्‍हें गर्म या गुनगुना दूध पीने लिए दें. दरअसल, गर्म दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का कैमिकल होता है जो नींद आने में मदद करता है.

रात की तुलना में दिन में दें अधिक पानी

अगर आप दिन के वक्‍त बच्‍चों को अधिक पानी पीने देंगे तो इससे आप उन्‍हें हाइड्रेट भी रख सकेंगे और रात के वक्‍त उन्‍हें अधिक प्‍यास भी नहीं लगेगी. अगर रात के वक्‍त आप उन्‍हें पानी पिलाएंगे तो इससे उन्‍हें बार टॉयलेट जाने के लिए उठना पड़ेगा और उनकी नींद टूटेगी.

थकना जरूरी

बच्‍चा अगर शाम के वक्‍त दोस्‍तों के साथ आउटडोर एरिया में गेम खेलता है तो उसे रात में नींद भी अच्‍छी आएगी. आप अपने बच्‍चों को सोने से पहले वॉक करने की भी आदत डालें. इसके अलावा प्रयास करें कि आपका बच्‍चा दिनभर में साइकिलिंग करे या जॉगिंग आदि करे. इससे रात में ब्रेन रिलैक्‍स करने के लिए अपने आप ही गहरी नींद में जाएगा और बच्‍चे सही टाइम पर सो सकेंगे.

रात में डिस्‍ट्रैक्‍शन से बचाएं

घर में शांति रखें और कम से कम लाइट ऑन करें. बेहतर होगा कि कि आप सोने का माहौल कुछ देर पहले से ही बनाना शुरू कर दें. इसके अलावा, अगर बच्‍चा अंधेरे से डरता है तो डिम लाइट ऑन करें. सोने से पहले कमरे का माहौल आरामदायक बना दें और घर के लाइट्स ऑफ कर दें. इस तरह बच्‍चे की नींद टूटेगी नहीं और वह बेहतर तरीके से सो सकेगा.

ये ट्रिक्‍स भी आएंगे काम

-बच्‍चों को नींद ना आए तो तलवे में मालिश कर दें.

–उन्‍हें अपनी सांस पर ध्‍यान केंद्रित करने को बोलें.

-कुछ अच्‍छी कहानी सुनाएं जिससे वे खुश होकर दूसरी दुनिया में खुद को महसूस करें.

– कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं और पैर हाथ धोने के बाद या नहाने के बाद ही सोने भेजें.

