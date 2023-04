हाइलाइट्स बुरे संगत में बच्‍चे गाली देना सीख जाते हैं. ऐसी भाषा बोले तो उसे तुरंत टोक दें.

How To Prevent Child From Using Bad Word: बच्चों का मन कोमल होता है और वे बड़ी ही आसानी से अपने आसपास के माहौल से चीजों को सीखने लगते हैं. ऐसे में हर माता-पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्‍चा अच्‍छी संगत में रहे और उसकी परवरिश अच्‍छी हो, लेकिन जैसे-जैसे वे बाहरी दुनिया में मिलना-जुलना शुरू करते हैं, उनका संगत भी कई तरह के लोगों और बच्‍चों से होता है. ऐसे में अगर वे गालियां देना सीख गए हैं या गंदी भाषा का इस्‍तेमाल कर रहे हैं तो माता-पिता को अलर्ट हो जाना जरूरी है. कुछ सिंपल तरीके हैं, जिसकी मदद से उनकी इस आदत को सुधारा जा सकता है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप बच्‍चों की भाषा को किस तरह ठीक कर सकते हैं.

बच्‍चों को गाली देने से कैसे रोकें?

तुरंत टोकें

अगर बच्‍चा आपके सामने कभी गंदी भाषा का इस्‍तेमाल करे या अपशब्‍दों का इस्‍तेमाल करे तो उस तुरंत रोकें. बेहतर होगा कि उन्‍हें प्‍यार से समझाएं कि वे ऐसा नहीं कर सकते. उन्‍हें बताएं कि वह एक अच्‍छा बच्‍चा है और उसे ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे लोगों को लगे कि वो गंदा बच्‍चा है.

नजर रखें संगत पर

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्‍चा गंदी आदतों से बचा रहे तो आज से ही बच्‍चे के संगत पर नजर रखना शुरू कर दें. ऐसा करने से आपको पता चलता रहेगा कि आखिर उसके दोस्‍तों का सर्कल ठीक है या नहीं. बुरी संगत से बच्‍चे को दूर रखना बहुत ही जरूरी है.

इसे भी पढ़ें : क्या आप भी शांत पैरेंट बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट के बताए 4 स्‍टेप करें फॉलो, बच्चों की होगी बेहतर परवरिश

समझाएं अच्छे और बुरे में फर्क

बच्चे मासूम होते हैं, उन्‍हें अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं समझ आता. ऐसे में यह आपकी जिम्‍मेदारी है कि आप उसे समझाएं कि आखिर अच्‍छी भाषा और बुरी भाषा में क्‍या अंतर है. ऐसा करने से ही वे बुरे लोगों की संगत या बुरी आदतों से खुद का बचा सकेगा.

ये भी पढ़ें: 7 तरीकों से लगाएं बच्चों के तेज दिमाग का अंदाजा, मिनटों में चलेगा पता, जानें शार्प माइंड किड्स की खासियत

रोल मॉडल बनें

बच्‍चों के लिए माता-पिता उसके रोल मॉडल होते हैं. ऐसे में कभी भी आप ऐसी भाषा का इस्‍तेमाल ना करें, जिससे उसके मन में यह आए कि उसके पैरेंट्स भी ऐसी भाषा बोलते हैं.

गालियां बोले तो पूछें अर्थ

अगर आपका बच्‍चा कोई अपशब्‍द बोले तो उससे प्‍यार से उसका मीनिंग पूछ सकते हैं. ऐसा करने से वो शर्मिंदा होंगे और उसे समझ आ जाएगा कि वह खराब भाषा सीख गया है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Parenting, Parenting tips