डांट का बच्चों के दिमाग पर पड़ता है बुरा असर, खुद को नहीं कर पाते एक्सप्रेस, ऐसे करें मदद

हाइलाइट्स बच्‍चे को डांटकर चुप कराने की अपनी आदत बदलें. भरोसा दिलाएं कि आप उनकी भावनाओं के समझेंगे.

How To Teach Your Child To Express Emotions: कुछ बच्‍चे अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते. इसकी बड़ी वजह बचपन की परवरिश और माता पिता का बच्‍चे के साथ सख्‍त व्‍यवहार माना जा सकता है. ऐसे में बच्चे अपनी परेशानियां ही नहीं, खुद की खुशी भी उनके साथ शेयर करना छोड़ देते हैं. मुश्किलें तब और अधिक बढ़ जाती हैं जब वे पेरेंट्स को कुछ भी बताने में सहमने लगते हैं. धीरे धीरे उनकी ये आदत बन जाती है जिसका असर उसके व्‍यक्तित्‍व के विकास पर भी पड़ने लगता है.

एजुकेशनलप्‍लेकेयर के मुताबिक, बच्‍चे भी फ्रस्‍टेट होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्‍सा होते हैं, नर्वस होते हैं और आपके या लोगों के सामने एम्‍ब्रेस होते हैं. लेकिन बड़ों की तरह वे अपने इमोशन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते. ऐसे में कई बार उनका बिहेवियर सही ना होने की वजह से पेरेंट्स उन्‍हें डांटकर चुप करा देते हैं. यहीं से बच्‍चे के अंदर चुप रहने की आदत घर करने लगती है जो बाद में खतरनाक साबित हो सकती है. वह अपनी जरूरी बातों को भी एक्स्प्रेस करना छोड़ देते हैं. अगर आपके बच्‍चे के साथ भी कुछ ऐसी समस्‍या है तो आइए जानते हैं कि बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप उसे अपने इमोशन को एक्‍सप्रेस करने में कैसे मदद कर सकते हैं.

बच्‍चे को इस तरह सिखाएं इमोशन एक्‍सप्रेस करना

बच्‍चे की भावना को स्‍वीकारें

हो सकता है कि कभी कभी आपका बच्‍चा ओवर रिएक्‍ट करता हो जो आपको पसंद ना आए. लेकिन आप बच्‍चे की भावनाओं को स्‍वीकारें और बच्‍चे की मदद करने की कोशिश करें. अगर बच्‍चे को ये लगेगा कि आप उन्‍हें समझ पा रहे हैं तो वे अपने आप ही शांत हो जाएंगे. अगली बार से अपनी बात आपके साथ शेयर करने में झिझकेंगे नहीं.

बच्‍चे की भावनाओं को सुनें

जब आप बच्‍चे की भावनाओं को शांत मन से बैठकर सुनेंगे तो यकीन मानिये आपका बच्‍चा अपनी परेशानियों को बेहतर तरीके से बता पाएगा. ऐसे में आप गहरी सांस लें और शांति से बैठकर चुपचाप सुनें. कई बार जब बच्‍चे अपने पेरेंट्स को पूरी बात बता देते हैं तो वे परेशानियों से बेहतर तरीके से मूव ऑन कर पाते हैं.

शब्‍द का इस्‍तेमाल

आप बच्‍चों को ऐसे शब्‍द सिखा सकते हैं जिसने वे अपनी हर तरह की भावनाओं को बता सके. मसलन अगर वो परेशान है तो वो आपको कह सकता है कि आज मैं परेशान हूं. इसके अलावा, अगर वो ऐसा बोलना शुरू करता है तो उसकी बात का सीरियसली लें और उसे एक सकारात्‍मक माहौल लें.

सॉल्‍यूशन निकालने में करें मदद

आप बच्‍चे को उसके फीलिंग्‍स शेयर करने के अलग अलग तरीके बता सकते हैं. आप उन्‍हें हर तरह के इमोशन को शेयर करने की आजादी दें और सॉल्‍यूशन निकालने में मदद करें.

खुशी दर्शाएं

अगर आपका बच्‍चा अपनी भावनाओं को अच्‍छे तरीके से शेयर करे तो उसे प्‍यार से एप्रिशियेट करें और बताएं कि आप कितने खुद हैं कि आपको वो ये बात बता रहा है.

