how to treat gas problem in toddler: नन्‍हें बच्‍चों में गैस की समस्‍या काफी कॉमन है. यह कई बार फार्मूला मिल्क पीने, दूध का ठीक से नहीं पचना, लैक्टिक इन्‍टॉलरेस, मुंह में चीजों को डालना आदि की वजह से भी पेट में गैस की समस्‍या हो सकती है. ऐसे में बच्‍चे रात भर रोते रहते हैं और उन्‍हें आराम नही मिलता. मॉमजंक्‍शन के मुताबिक, बच्‍चों में गैस की समस्‍या होने पर आप घर पर कुछ उपायों की मदद से पेट में दर्द की समस्‍या से आराम दिला सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

इस तरह दूर करें छोटे बच्‍चे के पेट से गैस

बाइसाइकिल मोशन

बच्‍चे को पीठ के बल लिटा दें और पैरों को साइकिल की तरह गोल गोल घुमाएं. वैसे ही जैसे साइकिल का पैडल चलाया जाता है. ऐसा करने से कुछ देर में ही पेट का गैस बाहर हो जाएगा और बच्‍चे को आराम महसूस होगा.

गर्म पानी में स्‍नान

रात के समय अगर बच्‍चे के पेट में दर्द है तो आप बच्‍चे को गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए बिठाएं. इसके लिए आप एक टब में पानी रखें और बच्‍चे को पकड़कर रखें. दर्द से आराम मिलेगा.

दूध में बुलबुला न दें

जब भी दूध दें तो बोतल या गिलास में चेक करें कि कहीं दूध के साथ हवा तो नहीं जा रहा. इसके अलावा बोतल का निप्‍पल इस तरह रखें कि ना तो अधिक दूध मुंह में जाए और ना ही कम.

टमी मसाज

बच्‍चे के पेट पर तेल लगाएं और हल्‍के हाथ से घुमाते हुए मसाज करें. ऐेसा करने से गैस निकल जाएगा और बच्‍चा आराम महसूस करेगा.

गर्म सेक दें

आप बच्‍चे के पेट पर गर्म कपड़े से सेक लगा सकते हैं. ध्‍यान रहे कि कपड़ा अधिक गर्म ना हो कि बच्‍चे का नाजुक स्किन जल जाए.

बाजार का जूस

बाजार में मिलने वाला फ्रूट जूस बच्‍चों को ना दें. इनकी वजह से पेट में गैस बनता है और फिर बच्‍चे परेशान हो जाते हैं. कार्बोनेटेड ड्रिक्‍स से भी उन्‍हें बचाएं.

