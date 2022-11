बच्चों को बीमारियों से रखना है दूर, तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए ऐसे करें प्रेरित

हाइलाइट्स बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए पैरेंट्स सभी प्रयास करें. बच्‍चों को एक्‍सरसाइज के साथ अन्‍य एक्टिविटीज कराना फायदेमंद है.

How To Encourage Your Child For Activity: बच्‍चों को हेल्‍दी और एनर्जेटिक रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कराना बे‍हद जरूरी है. फिजिकल एक्टिवटी न केवल बच्‍चे को फिट रखती है, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाती है. पिछले दो सालों में बच्‍चों को घर में रहकर टीवी, मोबाइल और स्‍क्रीन देखने की आदत हो गई है, जिसके चलते उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है. ऐसे में पैरेंट्स को उन्‍हें फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एनकरेज करना चाहिए. डब्‍ल्‍यूएचओ के अनुसार किसी भी प्रकार की मीडियम और हाई इंटेनसिटी एक्टिविटी स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार कर सकती है. बच्‍चे को एक्टिव रखने के लिए पैदल चलना, साइकिल चलाना, खेलकूद या एक्‍सरसाइज जैसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल किया जा सकता है. चलिए जानते हैं बच्‍चे को एक्टिव रखने के लिए कैसे एनकरेज किया जा सकता है.

फिजिकली एक्टिव रहने के फायदे

किसी भी बच्‍चे का फिजिकली एक्टिव होना बेहद जरूरी है. डब्‍ल्‍यूएचओ के अनुसार नियमित रूप से फिजि‍कल एक्टिविटी करने से हार्ट डिजीज, स्‍ट्रोक, डायबिटीज और कैंसर जैसी कई समस्‍याओं के खतरे से बचा जा सकता है. एक्विट रहने से वजन को मेंटेन करने और मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार करने में मदद मिलती है.

बच्‍चों के लिए कितनी फिजिकल एक्‍टिविटी है जरूरी

फिजिकल एक्टिविटी बच्‍चों की उम्र पर निर्भर करती है. जैसे 1 से 5 साल तक के बच्‍चों को कम से कम दिन में 60 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. इसमें वे खेलकूद, रनिंग, साइकलिंग और वॉकिंग को शामिल कर सकते हैं. वहीं 6 से 17 साल तक के बच्‍चों को भी दिन में 60 मिनट एक्टिविटी करनी चाहिए लेकिन कई बार बच्‍चे पढ़ाई और अन्‍य कार्य के चलते वक्‍त नहीं निकाल पाते इसलिए वे हफ्ते में तीन दिन भी एक्टिविटी कर सकते हैं.

ऐसे करें बच्‍चों को एनकरेज

बच्‍चों को प्रोत्‍साहित करें– बच्‍चों को फिजिकली फिट रहने के लिए प्रोत्‍साहित करें. उनकी हर एक्टिविटी के लिए शाबाशी दें ताकि बच्‍चा एक्टिविटी को इंज्‍वाय कर सके.

आकर्षक प्रॉप्‍स लाकर दें– बच्‍चे को खेलने के लिए उनके मतलब के प्रॉप्‍स लाकर दें. ताकि बच्‍चा कोई बहाना न बना पाए.

समझाएं खेल के फायदे– यदि बच्‍चा एक्टिविटी करने से मना करे तो उसे फिजिकल एक्टिविटी या खेल के फायदे समझाएं. बताएं कि एक्टिविटी उनके लिए कितनी जरूरी है.

खुद को भी करें इंवॉल्‍व– बच्‍चे कई बार अकेले होने के कारण खेलते नहीं हैं ऐसे में पेरेंट्स को आगे बढ़कर बच्‍चे के साथ एक्टिविटी करनी चाहिए. ये पेरेंट्स के लिए भी फायदेमंद हो सकती है.

फिजिकल एक्टिविटी सभी के लिए जरूरी होती है. खासकर बच्‍चों के लिए ये बेहद आवश्‍यक है. फिजिकली फिट रहने से बच्‍चों को कई बीमारियों से भी बचाया जा सकता है.

