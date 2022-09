बच्चे को डकार दिलवाते समय सही पोजीशन का इस तरह रखें ख्याल

हाइलाइट्स बच्चे को बैठाकर पीठ थपथपा के डकार दिलाई जा सकती है. शिशुओं को गैस होने पर खाने के बाद या बीच में डकार दिलाई जाती है. डकार दिलाते समय उनके सिर, गर्दन और बॉडी पोजीशन का ख्याल रखें.

Best Position for babies to Burp : शिशुओं को हेल्दी रखने के उनकी अच्छी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है. उनके खाने से लेकर सोने तक हर बात का खास ख्याल रखा जाता है. कई बार खाना खाते समय हवा पेट में चले जाने से या दूध पीने के कारण शिशुओं को गैस की परेशानी हो जाती है. ये परेशानी बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है, इसे सुलझाने के लिए बच्चों को अक्सर डकारें दिलवाई जाती हैं. डकार के ज़रिए पेट की गैस मुंह से बाहर आ जाती है. अब जानने की बात ये है की बच्चे को डकार किस समय दिलाई जाए. ज्यादातर खाना खाने या दूध पीने के बाद बच्चे को गैस होती है, तो आधे खाने के बीच या उसके बाद बच्चे को डकार दिलवा सकते हैं.

ध्यान रहे की बच्चे को डकार कभी ज़बरदस्ती नहीं दिलानी चाहिए. अब इसके बाद सवाल है की बच्चे को डकार दिलाई कैसे जाए? आइए जानते हैं किन पोजीशंस में बच्चे को डकार दिलवा सकते हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए,

डकार दिलवाने के लिए रखें इन बातों का ख्याल :

बच्चे को गोद में लेकर –

मॉम्स जंक्शन के अनुसार बच्चे की ठुड्ढी अपने कंधे पर रखकर, उसे गोदी में लें. अब हल्के हाथों से कंधों के नीचे नीचे पीठ थपथपाएं. बच्चे का ध्यान रखें और ज़रूरत के हिसाब से अपनी और बच्चे की पोजीशन बदलते रहें.

बच्चे को बैठाकर –

बच्चे को अपने सामने पीठ करके बैठा लें. आगे से सहारा देते हुए उसे झुकाएं और धीरे-धीरे उसकी पीठ थपथपाएं. बच्चे की पोजीशन सही रखें और चेस्ट के पीछे वाले हिस्से से पीठ पर थपकी करें.

बच्चे को लिटाकर –

किसी कुर्सी पर बैठकर बच्चे को नीचे की ओर मुंह करके लेटा दें. बच्चे का सिर सीधा रखें और एक हाथ से सहारा देकर उसकी पीठ को थपथपाएं. बच्चे को देखते रहें, परेशानी होने पर पीठ को रब भी कर सकते हैं.

बच्चे को सुलाने के बाद भी उसे डकार दिलाई जा सकती है, बस ध्यान रहे की हल्के हाथों से ही थपकी करें और बच्चे के गर्दन-सिर का ख़ास ख्याल रखें. थपकी से परेशानी होने पर रब या मसाज भी कर सकते हैं.

