हाइलाइट्स अगर आप बच्‍चे का हर निर्णय खुद ही लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें. हर वक्‍त हार से बचाने की कोशिश भी बच्‍चों के लिए नुकसानदेह हाे सकता है.

5 Things Parent Should Stop doing for Their Child: कुछ माता पिता बच्‍चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उन्‍हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करने देते, जबकि कुछ माता पिता बच्‍चों के सामने ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं. ऐसी आदतें बच्‍चों के विकास में बाधा बनती है. मशहूर पेरेंटिंग कोच और इन्स्टाग्राम पर गेट सेट पेरेंट विद पल्लवी प्रोग्राम चलाने वाली डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी ने पैरेंटिंग की इस परेशानी पर एक पोस्‍ट शेयर किया है. इस पोस्‍ट में उन्‍होंने बताया है कि अगर हम अपने बच्चों को गुड मैनर और गुड स्किल से भरा हुआ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए पैरेंट्स को भी कुछ आदतों में बदलाव लाना चाहिए.

विशेषज्ञ का क्‍या है कहना

डॉ. पल्लवी का कहना है कि दरअसल हम कई बार ये सोचते हैं शॉर्टकट में हमने बच्‍चों की मदद कर दी लेकिन वास्‍तव में आप उनकी मदद नहीं कर रहे. कभी-कभी बच्चों के लिए यह अधिक जरूरी होता है कि आप उन्‍हें समस्‍याओं का समाधान ढूंढने का मौका दें और एक कदम पीछे हटें. यह उन्‍हें खुद अपनी समस्याओं के बारे में जानने और उसका हल निकालने में मदद करेगा. बता दें कि जब तक हम गिरेंगे नहीं, सीख भी नहीं पाएंगे. बच्चों को भी सीखने के लिए गिरना जरूरी होता है.

बच्‍चों के बेहतर परवरिश के लिए पैरेंट्स ना करें ये काम

1.होमवर्क कर देना- कई पेरेंट्स बच्‍चों की मदद करने के लिए उनका होमवर्क खुद करने लगते हैं. ऐसा करके आप उनका काम आसान नही कर रहे, बल्‍कि उनके आत्‍मविश्‍वास को कम कर रहे हैं.

2. हर निर्णय खुद लेना– अगर आप बच्‍चे का हर निर्णय खुद लेते हैं तो ये भी आपकी पैरेंटिंग मिस्‍टेक कही जाएगी. बहुत जरूरी है कि बच्‍चे कम उम्र से ही कम से कम अपना निर्णय खुद लेना सीखें. याद रखें गलतियों से उन्‍हें सीख ही मिलेगी जो आगे के लाइफ में उन्‍हें काफी काम आएगा.

3. हर वक्‍त तारीफ करना– अगर आप हर बात पर बच्‍चे की तारीफ कर देते हैं तो ये भी आपके परवरिश का गलत तरीका है. बेहतर होगा कि आप उसके गलत काम की बुराई भी करें. ऐसा करने से वो आलोचना भी सुनना सीखेगा.

4. ओवरप्रोटेक्‍ट करना– अगर आप उन्‍हें हमेशा असफल होने से बचा लेते हैं तो ये भी बच्‍चे के लिए आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है. बता दें कि सफलता का स्वाद चखने के लिए असफल होना भी जरूरी है. तभी वो मेहनत करना सीखेगा और दूसरों के मेहनत को वैल्‍यू देगा.

5. हर फरमाइश पूरी करना– अगर आपका बच्‍चा हर चीज की फरमाइश करता है और आप उसके पसंद की हर चीज उसको दे रहे हैं तो ये भी पैरेंटिंग का गलत तरीका है. ऐसा करने से वह चीजों के वैल्‍यू का नहीं समझेगा और बिना मेहनत के हर चीज हासिल करना चाहेगा.

