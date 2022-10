बड़ों का ही नहीं बच्चों का भी बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

हाइलाइट्स कोलेस्‍ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए एक्‍सरसाइज जरूरी है. बच्‍चों को दे सकते हैं हेल्‍दी बैलेंस्‍ड डाइट. कोलेस्‍ट्रॉल से बढ़ सकती है डायबिटीज और हार्ट की समस्‍या.

How To Control Cholesterol In Children’s – अधिकतर पेरेंट्स का मानना है कि बच्‍चा जो भी खाए वो उसकी हेल्‍थ के लिए फायदेमंद ही होता है. इस वजह से पेरेंट्स बच्‍चों को उनकी पसंद की आइसक्रीम, फ्राइड फूड, चॉकलेट और जंक फूड खाने से कभी नहीं रोकते. हफ्ते में एक दिन अनहेल्‍दी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन नियमित रूप से ऐसी डाइट लेने से बड़ों के साथ बच्‍चों का कोलेस्‍ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है. बच्‍चों में कोलेस्‍ट्रॉल लेवल बढ़ने की संख्‍या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. अनहेल्‍दी लाइफस्‍टाइल और एक्टिविटी की कमी के कारण बच्‍चे कोलेस्‍ट्रॉल की चपेट में आ रहे हैं. कम उम्र में बच्‍चों के कोलेस्‍ट्रॉल को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है इसके लिए बच्‍चों की आदतों और एक्टिविटी लेवल में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं. चलिए जानते हैं इन टिप्‍स की मदद से कैसे बच्‍चों के कोलेस्‍ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है.

नमक और शक्‍कर का प्रयोग करें कम

बच्‍चों को अधिक नमक और शक्‍कर वाली चीजें जैसे चिप्‍स, पिज्‍जा, बर्गर, चॉकलेट, केक और कैंडी खाना बेहद पसंद होता है. इन चीजों में अधिक मात्रा में फैट और कैलोरी होती है जो कोलेस्‍ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती हैं. मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार बच्‍चों के कोलेस्‍ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए नमक और शक्‍कर के अधिक प्रयोग पर कंट्रोल किया जा सकता है. बच्‍चों को इन्‍हें खाने से रोकना काफी मुश्‍किल हो सकता है इसलिए इसे हफ्ते में एक दिन ही दिया जाना चाहिए. साथ ही इसकी क्‍वांटिटी पर भी नियंत्रण लगाना जरूरी है.





बैलेंस डाइट

बच्‍चे खाने के मामले में काफी जिद्दी होते हैं. उन्‍हें सलाद और हरी सब्जियां खाना बिल्‍कुल पसंद नहीं होता. लेकिन कोलेस्‍ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए बैलेंस डाइट देना जरूरी है. ऐसे में बच्‍चों को अधिक फाइबर, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल युक्‍त डाइट दी जा सकती है. बच्‍चों को नियमित रूप से दाल, रोटी, सब्‍जी, चावल और सलाद का सेवन करना चाहिए. इससे कोलेस्‍ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

60 मिनट एक्‍सरसाइज

वैसे तो बच्‍चे पूरा दिन उछल-कूद करते रहते हैं. बच्‍चों को कोलेस्‍ट्रॉल कम करने के लिए नियमित रूप से एक्‍सरसाइज करनी चाहिए. एक्‍सरसाइज बच्‍चे की पसंद की चुनी जा सकती है जैसे- रनिंग, जंपिंग, वॉक और योग. दिन में लगभग 60 मिनट एक्‍सरसाइज करने से दो से तीन हफ्ते में ही कोलेस्‍ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है.

फैटी चीजों से रखें दूर

फ्रेंच फ्राइज, स्‍माइली, पकौड़े और फ्राइड चिकन खाना सभी बच्‍चे पसंद करते हैं लेकिन इनमें मौजूद फैट कोलेस्‍ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. बच्‍चों के ऑर्गन काफी नाजु‍क होते हैं जो जरा सी लापरवाही से जल्‍दी खराब हो सकते हैं. अधिक फैटी फूड खाने से लिवर प्रॉब्‍लम और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है. जरूरी है कि बच्‍चों को इन चीजों से दूर रखा जाए.

