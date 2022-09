बच्चे को इस तरह सिखाएं ब्रश करने का सही तरीका

हाइलाइट्स बच्‍चों को ब्रश करना सिखाने के लिए टाइमर लगाएं. बच्‍चों को ब्रश करने के फायदों के बारे में बताएं.

Right Way To Brush- बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्‍वस्‍थ शरीर के लिए दांतों का स्‍वस्‍थ रहना जरूरी है. इसके लिए दो टाइम ब्रश करना, पानी से कुल्‍ला करना व मीठा कम खाने जैसी हिदायतें दी जाती हैं लेकिन फिर भी दांतों की समस्‍या हो ही जाती है. दांतों की समस्‍या का मुख्‍य कारण है दांतों की सही ढंग से सफाई न हो पाना. खासकर बच्‍चे ब्रश करने में काफी लापरवाही बरतते हैं जिस वजह से बचपन से ही उन्‍हें कैविटी और गम्‍स प्रॉब्‍लम्‍स जैसी समस्‍याएं हो जाती हैं.

बच्‍चों को सही ढंग से ब्रश कराना काफी मुश्‍किलभरा और जिम्‍मेदारी वाला काम होता है. तीन से छह साल की उम्र के बीच के बच्‍चों को माता-पिता ब्रश करवाएं ताकि आगे चलकर किसी बीमारी या समस्‍या का सामना न करना पड़े. चलिए जानते हैं किस तरह बच्‍चों को खेल-खेल में ब्रश करना सिखा सकते हैं.

बच्चों को ऐसे सिखाएं ब्रश करना

बनाएं स्‍ट्रे‍टेजी

बच्‍चों को सही तरीके से ब्रश कराना काफी मुश्‍किल होता है. वेरीवैल फैमिली के अनुसार बच्‍चों को ब्रश कराने के लिए स्‍ट्रेटेजी बनाई जा सकती है जिसके तहत बच्‍चों को ब्रश करने के नुकसान और फायदों के बारे में बताया जा सकता है. बच्‍चों के साथ यदि पैरेंट्स खुद भी ब्रश करें तो बच्‍चा जल्‍दी सीखेगा. बच्‍चे अक्‍सर माता-पिता की नकल करते हैं. इस तरीके से बच्‍चों को सही ढंग से ब्रश करना सिखाया जा सकता है.





टॉय को कराएं ब्रश

छोटे बच्‍चों को टॉयज काफी पसंद होते हैं. वह सारा दिन उनके साथ बिताते हैं. बच्‍चे को ब्रश करने के लिए प्रोत्‍साहित करें और उन्‍हें उनके फेवरेट टॉय या डॉल को ब्रश करवाने के लिए कहें. बच्‍चे को डॉक्‍टर सेट लाकर दें जिससे बच्‍चे दांतों की अहमियत को समझ सकेंगे.

बच्‍चों से करें बात

ब्रश करने से हर बच्‍चा दूर भागता है. बच्‍चे को ब्रश करने के फायदों के बारे में समझाएं. उन्‍हें बताएं कि दांत उनकी ग्रोथ के लिए कितने जरूरी होते हैं. साथ ही बताएं कि दो बार ब्रश करने से कैसे किटाणुओं को मारा जा सकता है.

