क्या आपके बच्चे के चश्मे का बढ़ रहा नंबर? पैरेंट्स इन तरीकों से रखें आंखों का ख्याल

हाइलाइट्स आंखों को हेल्‍दी रखने के लिए एक्‍सरसाइज कराई जा सकती है. चश्‍मे के नंबर को कम करने के लिए गैजेट्स से बच्चों को दूर रखें.

Tips To Keep The Eyes Healthy: आजकल बच्‍चे बाहर खेलने के बजाय स्‍मार्टफोन और स्‍क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं. ऑनलाइन पढ़ाई हो या गेम खेलना सभी मोबाइल पर होता है. ऐसे में बच्‍चों की आंखों पर नकारात्‍मक प्रभाव पड़ना लाजिमी है. आंखों में दर्द, लालपन, धुंधला दिखाई देना और सिर में दर्द होना आंखों की कमजोरी की ओर इशारा करते हैं. आंखें कमजोर होने की वजह से कम उम्र में ही बच्‍चों को चश्‍मा लग जाता है. चश्‍मा लगने का एक कारण जरूरी पोषक तत्‍वों की कमी भी हो सकती है. आंखों को हेल्‍दी बनाए रखने के लिए बच्‍चों की लाइफस्‍टाइल में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है. बच्‍चों की आंखों को हेल्‍दी बनाने में कुछ टिप्‍स फायदेमंद हो सकते हैं. इनके बारे में जान लीजिए.

विटामिन और मिनरल्स का करें सेवन

बच्‍चों की आंखों को हेल्‍दी रखने के लिए विटामिन और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी है. हेल्‍थशॉट्स के अनुसार विटामिन ए, सी, ई और जिंक एंटी-ऑक्‍सीडेंट्स का भरपूर स्रोत हैं, जिसके सेवन से मस्‍कुलर डिजनरेशन को सुरक्षित रखा जा सकता है. आखों की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है. बच्‍चों की डाइट में गाजर, ब्रोकली, पालक, स्‍ट्रॉबेरी और शकरकंद को शामिल किया जा सकता है.





नियमित रूप से कराएं एक्‍सरसाइज

बैलेंस्‍ड डाइट के साथ बच्‍चों को नियमित रूप से एक्‍सरसाइज करना भी बेहद जरूरी है. एक्‍सरसाइज करने से पूरे शरीर में ब्‍लड और ऑक्सीजन के फ्लो को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. इससे आंखों की हेल्‍थ में सुधार हो सकता है. नॉर्मल एक्‍सरसाइज के साथ आंखों की एक्‍सरसाइज भी की जा सकती है. एक्‍सरसाइज करने से चश्‍मे के नंबर को कम भी किया जा सकता है.

गैजेट्स को रखें दूर

बच्‍चों की आंखों का विजन गैजेट्स के अधिक उपयोग की वजह से कमजोर हो सकता है. बच्‍चों के स्‍क्रीन टाइम पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है. मोबाइल और टीवी के लिए एक रुटीन सेट करें ताकि बच्‍चा खुद के लिए भी समय निकाल पाए. इससे आंखों को भी सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

बच्‍चों का रुटीन टेस्‍ट कराएं

आंखें बेहद नाजुक होती हैं इसलिए उसकी सही देखभाल जरूरी है. बच्‍चों और बड़े सभी को आंखों का रुटीन टेस्‍ट करवाते रहना चाहिए. इससे समय रहते ट्रीटमेंट कराया जा सकता है. हर छह महीने में आई टेस्‍ट कराया जा सकता है.

