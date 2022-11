हाइलाइट्स जब बच्‍चे गलतियां करते हैं तो उन्‍हें सबसे अच्‍छे तरीके से सीख मिलती है. घर, बाहर के कामों के जरिए बच्‍चों को जिम्मेदार बनाना शुरू कर दें.

These Things Can Make Your Child Independent: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्‍चे जल्‍द से जल्‍द आत्‍मनिर्भर बनें और खुद से जुड़ी चीजों के लिए सही निर्णय लेना सीखें. लेकिन, ये भी चाहते हैं कि बच्चों को नुकसान ना हो और वे हर समस्‍या का समाधान आपके जानकारी में करें. ऐसे में बच्‍चे जब खुद निर्णय लेते हैं तो या तो उनके पैरेंट्स बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं या सही निर्णय नहीं लिए जाने पर बच्‍चों को इतना अधिक सलाह देने लगते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस ही कम होने लगता है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आप बिना तनाव के बच्‍चों को किस तरह इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और बेहतर परवरिश दे सकते हैं.

बच्‍चों को आत्‍मनिर्भर बनाने का तरीका

थोड़ी गलतियां करने दें

जब बच्‍चे गलतियां करते हैं तो उन्‍हें सबसे अच्‍छे तरीके से सीख मिलती है, इसलिए माता-पिता को जानबूझ कर भी कभी-कभी बच्चों को गलतियां करने देना चाहिए. अगर वे गलती करें तो उन्‍हें डाटें नहीं, आप प्‍यार से समझा सकते हैं. ऐसा करने से वे अपनी गलतियों से खुद ही सीख जाएंगे और धीरे-धीरे आत्‍मनिर्भर बनेंगे.

टोकटाक से बचें

यह जरूरी है कि माता-पिता को पता होना चाहिए कि उनका बच्‍चा क्‍या कर रहा है और कैसे लोगों से मिल जुल रहा है. लेकिन, अगर आप बच्‍चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो उन्‍हें हर वक्‍त टोकटाक करने से बचें और उन्‍हें थोड़ा स्‍पेस दें. फ्री माहौल में वे रिलैक्स फील करेंगे.

खुला माहौल ज़रूरी

जब बच्‍चों को आप खुला माहौल देंगे तो वे खुद के प्रति जिम्‍मेदार भी बनेंगे. इस बात का ध्‍यान रखना भी जरूरी है कि वे घर में बंधन महसूस ना करें या खुला माहौल मिलते ही अपना अधिक नुकसान ना कर बैठें. ऐसे में उन पर नज़र रखते हुए बच्चों को अपना कुछ फैसला खुद लेने दें. हालांकि घर के नियमों के प्रति लावरवाही ना बरतने दें.

जिम्मेदारी दें

घर के काम के जरिए बच्‍चों को जिम्मेदार बनाना शुरू करें, जिससे वे बचपन से ही मेहनत करना सीखेंगे और बच्चों को अपने काम करने का आत्‍मविश्‍वास भी रहेगा. बता दें कि जब बच्‍चे काम करने लगते हैं तो उनका आत्‍मविश्‍वास तेजी से बढ़ने लगता है.

