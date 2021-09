How To Encourage Child To Drink Water: मानव शरीर (Human Body) में पानी की मात्रा 60 प्रतिशत से भी अधिक होती है. जिसमें हमारे ब्रेन और हार्ट में 73 प्रतिशत, लंग्‍स में 83 प्रतिशत, स्किन में 64 प्रतिशत मसल्‍स और किडनी में 79 प्रतिशत पानी होता है. जबकि कई ऐसे ऑगर्न हैं जो 90 प्रतिशत पानी से बने होते हैं. ऐसे में शरीर में पानी (Water) की जरूरत को समझा जा सकता है. ये पानी हमारे शरीर के तापमान को नॉर्मल रखने के अलावा, पोषक तत्‍वों और ऑक्‍सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने और शरीर के अंदरूनी अंगों और ऊतकों को सुरक्षित रखने का काम करता है.

वहीं जब शरीर से दिनभर पसीना आने या पेशाब आदि से शरीर से पानी बाहर निकलता है तो हमें तुरंत पानी की पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है. बड़े लोग तो इसकी गंभीरता को समझते हैं लेकिन बच्‍चों (Child) को दिन भर पानी पिलाना माता-पिता के लिए एक चैलेंज होता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ आइडियाज दे रहे हैं जो इस मामले में बहुत काम आएंगे

ये हैं आइडियाज

– बच्‍चे के आसपास बोतल में पानी हमेशा रखें. जिससे उसे प्‍यास लगे तो वह आसान से पी सके.

– स्‍कूल जाते वक्‍त पानी दें और नियम बनाएं कि घर आने से पहले बोतल खत्‍म होना चाहिए.

– बचपन से ही पानी पीने का टाइम फिक्‍स कराएं. जैसे सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जरूरी है.

– जब भी बच्‍चा पानी की बोतल खाली करे, तब उसकी तारीफ करें.

– पानी को टेस्‍टी और कलरफुल बनाएंगे तो बच्‍चे का उसे पीने का और ज्‍यादा मन करेगा. ऐसे में रंग-बिरंगी बैरीज डालकर बच्‍चे को दे सकते हैं.

– अलग अलग शेप की आइस ट्रे खरीदें और उसमें बर्फ जमाएं. बर्फ में पुदीने या फ्रूट जूस को डालकर जमाएं और शीशे के गिलास में बच्‍चे को पानी दें.

– बच्‍चों को फैंसी बोतल, मग या कप पसंद आते हैं तो ऐसे में उन्‍हें उनकी पसंद की चीजें दें. आपका बच्‍चा मांग-मांग कर पानी पिएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)