How to Keep Children Away From Mobile : इन दिनों हर पेरेंट्स (Parents) की ये शिकायत होती है कि उनका बच्‍चा (Children) दिन भर मोबाइल से चिपका रहता है. हालांकि, इसकी वजह खुद पेरेंट्स भी हैं जो हर वक्‍त मोबाइल (Mobile) में व्‍यस्‍त रहते हैं और परिवार के साथ क्‍वालिटी टाइम बिताने की बजाय मोबाइल पर एंटरनेटनमेंट का बहाना ढूंढते रहते हैं. यही नहीं, बच्‍चों को कई पेरेंट्स कम उम्र में ही मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं और बाद में जब बच्‍चों की इसकी आदत लग जाती है तो वे छुड़ाने के लिए सख्‍ती करने लगते हैं. ऐसे में घर का माहौल तो खराब होता ही है, बच्‍चे छिपछिप कर मोबाइल का प्रयोग करने लगते हैं.

अकेले में मोबाइल देखने के चक्‍कर में वे कई बार इंटरनेट पर मौजूद उन कंटेंटस को भी देखने लगते हैं जो शायद उनकी उम्र के हिसाब से अडल्‍ट क्‍वालिटी के हैं. ऐसा कंटेंट बच्‍चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और इसका दूरगामी असर खतरनाक हो सकता है. तो आइए यहां हम आपको बताते हैं कि आप बच्‍चों में मोबाइल की आदत को छुड़ाने के लिए किन उपायों का सहारा ले सकते हैं.

आउटडोर गेम के लिए करें मोटिवेट

बच्‍चों को मोबाइल से दूर रखने का सबसे अच्‍छा उपाय है कि उन्‍हें आउटडोर गेम या एक्टिविटी में एनवॉल्‍व करें. आप उन्‍हें बाहर खेलने, साइकिल चलाने, गार्डेनिंग, आदि के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं.

कम उम्र में मोबाइल फोन ना दें

बेहतर होगा कि आप बच्‍चों को कम उम्र में मोबाइल देने से बचें. स्‍क्रीन टाइम के लिए आप टीवी का ही इस्‍तेमाल करें.

वाइफाई रखें बंद

जब आपका काम हो जाए तो आप इंटरनेट या वाइफाई को बंद करें. ऐसा करने से बच्‍चे हर वक्‍त इंटरनेट जोन में नहीं रहेंगे और मोबाइल का इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे.

क्‍वालिटी फैमिली टाइम

घर में प्रयास करें कि अच्‍छा माहौल रहें और आप आपस में क्‍वालिटी फैमिली टाइम बिताएं. आप एक दूसरे के साथ मजाक करें, साथ में बदमाशी करें, फनी फेस कॉम्‍पेटिशन आदि करें या घर का डेकोरेशन आदि प्‍लान करें. बच्‍चों को इसमें खूब इनवॉल्‍व करें.

स्‍क्रीन टाइम करें लिमिट

छोटे बच्‍चों के लिए 24 घंटे में 2 से 3 घंटा स्‍क्रीन टाइम रखें और टीनएज बच्‍चों के लिए अधिक से अधिक 4 से 5 घंटा जिसमें वे अपनी पढ़ाई और लर्निंग कर सकें. ऐसा करने से वे इंटरनेट का बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और उनकी सेहत पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा.

मोबाइल पासवर्ड का करें प्रयोग

घर में बड़े अपने फोन का पासवर्ड बदलते रहें और बिना आपकी अनुमति के बच्‍चों को फोन यूज़ करने की आदत ना डालें.

घर बाहर के काम में रखें बिजी

बढ़ते बच्‍चों को जरूरी है कि वे घर बाहर के काम को सीखें. अगर आपका बच्‍चा अधिक मोबाइल देखने लगा तो आप उसे प्‍यार से हेल्‍प करने की बात कहें. आप बच्‍चों को घर की सफाई, डेकोरेशन, ब्रेकफास्‍ट की तैयारी, किसी की मदद आदि के लिए प्रोत्‍साहित करें. बच्‍चे जितना बिजी रहेंगे मोबाइल का उतना कम इस्‍तेमाल करेंगे.

