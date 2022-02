Parenting Tips: छोटे बच्चों के कपड़े समय पर नहीं मिलते, तो फॉलो करें ये टिप्स

Parenting Tips: माता पिता (Being Parents) बनना हर व्यक्ति की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है. यह वह पल होता है जब आप अपने नन्हे मुन्ने के साथ ढेर सारी खुशियां एंजॉय (Enjoying With Your Kid) करते हैं. लेकिन इन सब में आपके पास समय की बहुत कमी आ जाती है क्योंकि आपको बच्चे को अधिक से अधिक समय देना होता है. ऐसे में आप तब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब आपको समय पर अपने बच्चे के सामान ना मिले. ऐसी स्थिति में आप जमे हुए सामान को बिखरा देती हैं और फिर से उसे जमाने में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाए हैं (Tips For Store Cloths) जिन्हें फॉलो कर आप अपने काम को आसान कर सकते हैं और समय भी बचा सकती हैं आइए जानते हैं क्या हैं वह टिप्स

बच्चे की अलग अलमारी या शेल्फ हो

अगर बच्चे के लिए आप एक अलग अलमारी शेल्फ बनाते हैं तो आपके लिए उसका सामान ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा. और इससे आपका बहुत समय बचेगा

इसे भी पढ़ें : Newborn Baby के लिए राई का तकिया है काफी फायदेमंद, घर पर इस तरह बनाएं

अलग-अलग कैरी बैग में रखें

अगर आप अपने बच्चे का सामान अपनी अलमारी में रखते हैं, तो कोशिश करें की हर एक सामान की एक अलग कैरी बैग हो या ट्रांसपेरेंट पाउच हो जिसमें उसके कपड़े आपको अलग से दिख जाए. जैसे मोजे के लिए एक अलग बना दें, टोपी और ग्लव्स के लिए अलग पाउच बना दें. टी शर्ट और पेंट के लिए अलग बना दें. साथ ही डायपर अंडरगारमेंट्स के लिए अलग पाउच बना सकती हैं

मोजे और ग्लव्स ऐसे रखें

मोजे और ग्लव्स ऐसी चीज है एक गुम जाए तो दूसरा बेकार हो जाता है इसके लिए आप एक मोजे को दूसरे मोजे के अंदर, पर एक ग्लव को दूसरे ग्लव के अंदर डाल कर रखें. इससे आपके मोजे और ग्लव्स गुमेंगे नहीं और आपको समय पर मिल जाएंगे.

इसे भी पढ़ें : Happy New Year: नए साल में ट्राई करें कुछ नया, सर्दियों में भी दिखेंगी फैशनेबल

लिस्ट बनाएं

अगर आपकी भूलने की आदत है तो एक लिस्ट बनाकर रखें कि आपने कौन सा सामान कहां रखा है. इससे आपको सामान को जल्दी ढूंढने में मदद मिलेगी आप लिस्ट देखेंगे और सामान निकाल लेंगे.

ड्रॉअर के ऊपर पर्ची लगाएं

अगर आपने अपने बच्चे का सामान अलग-अलग ड्रॉअर में रखा है, तो बार-बार खोलने के झंझट से बचने के लिए, आपको उसके ऊपर पर्टिकुलर सामान की पर्ची लगा देना चाहिए. इससे आप सामान को आसानी से ढूंढ पाएंगे

जहां से उठाएं वहीं रखें

अक्सर हमने नोटिस किया है, कि हमारा काम हो जाने के बाद हम उस सामान को वापस उस जगह पर नहीं रखते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, जिस सामान को जहां से निकाला है. उसी जगह पर रखें इससे आपको दोबारा सामान जमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी, और आपको सामान भी समय पर मिल जाएगा.

Tags: Lifestyle, Parenting, Parenting tips