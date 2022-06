Tips to deal with fever in child: बदलते मौसम में बच्‍चों को बुखार होना एक आम बात है. अगर आप नए पेरेंट हैं, तो हो सकता है कि बच्‍चे के बीमार पड़ने पर आप परेशान हो जाएं. किड्स हेल्‍थ के मुताबिक, कभी-कभी बुखार होना बच्‍चों के लिए फायदेमंद होता है. ये बच्‍चे को किसी तरह के संक्रमण से बचाने में मदद करता है. दरअसल, ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस (hypothalamus) शरीर के तापमान को बढ़ाने और घटाने का काम करता है.

शोधों में पाया गया है कि जब शरीर पर बाहरी बैक्टीरिया का हमला होता है, तो संक्रमण की और इशारा करते हुए हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है. इसलिए अगर बच्चा बीमार हो या उसे फीवर आ जाए, तो परेशान होने की बजाय कुछ ज़रूरी बातों को ध्‍यान में रखें और उनका केयर करें.आइए जानते हैं मानसून में बच्चे को कैसे स्वास्थ्य रखा जाए.

टेम्‍परेचर रिकॉर्ड करें

अगर आपके बच्‍चे का शरीर गर्म लग रहा हो, तो उसके शरीर का तापमान थर्मामीटर से नाप लें. इससे यह पता चल सकेगा कि टेम्‍परेचर बढ़ा है या नहीं. इसके लिए आप मैनुअल या डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जो भी टेम्‍परेचर आए उसे दिनभर नोट करते जाएं, जिससे अगर डॉक्‍टर से कंसल्ट करना पड़े तो सारी जानकारी आप दे सकें.

डॉक्‍टर से करे संपर्क

अगर बच्‍चे का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो आप तुरंत डॉक्‍टर को फोन करें. आप चाहें तो पास के किसी क्‍लीनिक में जाएं और चेकअप कराएं. अगर कोरोना प्रभावित एरिया है, तो आप फोन से ही डॉक्‍टर से कंसल्ट करें.

पहले अच्‍छी तरह खुद करें जांच

कई बार गर्मीया कपड़ों की वजह से भी तापमान सामान्‍य से अधिक लगता है. ऐसे में आप हाथ पैर धुलाकर बच्‍चे को सॉफ्ट और हल्के कपड़े पहनाएं. उसे आराम करने दें और कुछ देर बाद तापमान देखें.

खानपान का रखें ध्‍यान

अगर बच्‍चे को हल्‍का बुखार है, तो उसे जबरदस्‍ती ना खिलाएं. बेहतर होगा कि आप उसे सूप, जूस, दाल का पानी ही दें. इससे वे बेहतर महसूस करेंगे और आराम कर पाएंगे.

स्‍पंज बाथ दें

अगर दवा देने के बाद भी बच्‍चे का शरीर गर्म है और टेम्‍परेचर बढ़ता जा रहा है, तो आप उसे ठंडा स्‍पंज बाथ दें. इसके लिए आप नॉर्मल पानी लें और उसमें टॉवल डुबाकर नोचोड़ें. इस कपड़े से आप बच्‍चे के शरीर को अच्‍छी तरह से पोछें. फ्रिज के पानी का इस्‍तेमाल ना करें.

कम्‍फर्ट का ध्‍यान रखें

कई माता-पिता बच्‍चे के बुखार को ठीक करने के लिए पंखा, एसी बंद कर देते हैं और उसे ढे़र सारे कपड़ा पहना देते हैं. ऐसा ना करें. बेहतर होगा कि आप उसे कम्‍फर्ट का ध्यान रखें. इसके लिए पंखा बंद करने के बजाय कम कर दें, जिससे बच्‍चा आराम से सो सके.

