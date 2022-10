बच्चों को पैरासिटामोल देने से पहले इन 8 बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकता है नुकसान

हाइलाइट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही बच्चों को दवा देनी चाहिए. बच्चों की उम्र और वजन के हिसाब से ही डोज देनी चाहिए.

Too Much Paracetamol Can Harm Child: बदलते मौसम में बच्‍चों को बुखार होना आम बात है. बुखार की वजह से बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते और रोने लगते हैं. बुखार होने पर बच्‍चों में चिड़चिड़ापन, थकान, भूख में कमी, आलस, उल्‍टी होना और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण दिखते हैं. ऐसे मे अगर बॉडी टेम्‍परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने लगता है तो पैरासिटामोल दवाओं को देना हम बेहतर समझते हैं. अगर आपके घर में भी बच्‍चे हैं तो पैरासिटामोल की गोलियां या सीरप देने से पहले कुछ जरूरी बातों को जानना बहुत ही जरूरी होता है. बच्‍चों को बुखार होने पर जरूरी नहीं कि तुरंत दवा देना जरूरी है. कई बार बिना दवाओं के बुखार का इलाज उनकी इम्‍यूनिटी मजबूत बनाने का काम करता है.

क्‍या है पैरासिटामोल?

एनएचएस के मुताबिक, पैरासिटामोल एक दवा है जो सिरदर्द, पेटदर्द और बुखार से राहत दिलाने का काम करता है. पैरासिटामोल एक सामान्‍य दवा है, लेकिन बच्‍चों के बुखार को कम करने के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से बच्चों की सेहत को नुकसान भी हो सकता है.

पैरासिटामोल देने से पहले रखें इन बातों का ख्याल

डॉक्‍टर की सलाह: बच्चे को पैरासिटामोल देने से पहले बच्‍चे के डॉक्‍टर से जरूर सलाह ले लें. ऐसा करने से आप वजन और उम्र के हिसाब से बच्‍चे को सही मात्रा में दवा दे सकेंगे.

सही मात्रा में दें: अगर खुराक देने के बाद भी बुखार जल्‍दी नहीं उतर रहा है तो कई लोग अधिक मात्रा में पेरासिटामोल देने लगते हैं जो गलत तरीका है.

टेम्‍परेचर चेक करे: अगर आप बच्‍चे को ओरल ड्रग दे रहे है तो उससे पहले एक बार टेम्प्रेचर जरूर चेक करें. अगर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो तभी पैरासिटामोल दें.

ओवरडोज से बचें: अगर बच्‍चा दो दवाओं को साथ में ले रहा है तो आप दवाओं के बारे में डॉक्‍टर से सलाह लें. कई बार खांसी सदी की दवाओं में भी पेरासिटामोल का डोज होता है. ऐसे में बच्‍चे को पेरासिटामोल देने में ओवर डोज हो सकता है.

वजन के हिसाब से डोज: पेरासिटामोल की खुराक बच्चे के वजन पर निर्भर करता है. अगर आपके बच्‍चे का वजन 5 या उससे कम है तो पैकेजिंग पर दिए गए निर्देश या डॉक्‍टर की सलाह पर ही दवा दें.

बेवजह देने से बचें: पेरासिटामोल का उपयोग केवल बुखार के लिए नहीं, बल्कि दर्द के लिए भी किया जाता है. अगर बच्‍चे को बुखार है लेकिन उसे असुविधा नहीं हो रही तो उसे पेरासिटामोल न दें.

कब तक दें: अगर 3 दिन पेरासिटामोल देने के बावजूद बुखार कम नहीं हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. हो सकता है कि बच्‍चे को कोई संक्रामक बीमारी हुई हो जिसका इलाज जल्‍द शुरू करना जरूरी हो.

चार घंटे का गैप जरूरी: 24 घंटे में 4 बार से अधिक पैरासिटामोल देना सही नहीं होता है. यह भी जरूरी है कि बच्‍चों को दिनभर में 4 बार ही पैरासिटामोल देना सुरक्षित होता है.

