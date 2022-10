जब बच्चा देना शुरू कर दे उल्टा जवाब, पेरेंट्स इन टिप्स की मदद से करें डील

हाइलाइट्स टीनएज में बच्‍चों से न करें बहस. बच्‍चे को उसकी गलती का अहसास कराएं. बच्‍चों के दोस्‍त बनने से पहले बनें पेरेंट्स.

When The Child Starts Giving The Opposite Answer – टीनएज में बच्‍चों को सही और रिस्पेक्‍टफुल कम्‍यूनिकेशन सिखाने में बहुत मेहनत लगती है. स्‍मार्टफोन और टीवी के अत्‍य‍धिक संपर्क के साथ बच्‍चों की लैंग्‍वेज को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो गया है. आजकल ज्‍यादातर बच्‍चे स्‍लैंग, शॉर्ट फॉर्म और इमोजी की भाषा में बात करते हैं. यही कारण है कि बच्‍चे पेरेंट्स को भी उल्‍टे जबाव देने लगे हैं. पेरेंट्स बच्‍चों के इस व्‍यवहार से चिंति‍त हैं जो उनके भविष्‍य को प्रभावित कर रहा है. बच्‍चों का अनादरपूर्ण रवैया और अपशब्‍दों का अनावश्‍यक प्रयोग पेरेंट्स और बच्‍चे के बीच रिश्‍तों में भी तनाव का कारण बन गया है. टीनएज में पेरेंट्स को बच्‍चे के साथ धैर्य और संयम से काम लेना होगा. जब बच्‍चा पेरेंट्स को उल्टे जवाब देने लगे तो जानिए कैसे करें बच्‍चों को डील.

पेरेंट्स करें पहल

कई पेरेंट्स का मानना है कि बच्‍चे जैसे-जैसे बड़े होंगे वे अपने आप सीख जाएंगे, ये ए‍क मिथक के अलावा कुछ नहीं है. ओनली माई हेल्‍थ के अनुसार आजकल बच्‍चे अपना अधिकतर समय डिवाइस के साथ बिताना पसंद करते हैं. पेरेंट्स की बातें और एडवाइस उन्‍हें पुरानी और बोर लगने लगी हैं. ऐसे में जरूरी है कि पेरेंट्स को आगे बढ़कर बच्‍चे को नई बातों के बारे में बताना होगा. यदि बच्‍चा अपमानजनक तरीके से बात करें तो उसे डांटने की बजाय समझाएं. यदि पेरेंट्स भी बच्‍चे की बात पर उल्‍टा जवाब देंगे तो बच्‍चा उनकी रिसपेक्‍ट करना बंद कर सकता है.

दोस्‍त से पहले बनें पेरेंट्स

बच्‍चों को अच्‍छी बातें और दुनियादारी सिखाने के लिए आजकल पेरेंट्स बच्‍चों के साथ दोस्‍त बनकर रहने लगे हैं. दोस्‍त बनकर भले ही बच्‍चे को समझा जा सकता है लेकिन बच्‍चे इस बात का फायदा उठाते हुए उल्‍टा जवाब देना जरूर सीख जाते हैं. टीनएज में बच्‍चों का दोस्‍त बनने से पहले पेरेंट बनना जरूरी है. पेरेंट्स बनकर उन्‍हें अच्‍छी और बुरी बातों का ज्ञान कराना बेहद आवश्‍यक है.

न खेलें ब्‍लेम गेम

बच्‍चे के व्‍यवहार के लिए उन पर आरोप लगाने या उन्‍हें दोष देने के बजाय उन्‍हें दिखाएं कि आप इससे आहत हैं. बच्‍चे के इस व्‍यवहार से आप परेशान हैं. बच्‍चों से सीधे बात करें और जो कुछ भी महसूस करते हैं उनसे शेयर करें. बच्‍चों के साथ ब्‍लेम गेम खेलने से बच्‍चा यकीनन उल्‍टा जवाब देगा और गलती को कभी स्‍वीकार नहीं करेगा.

